Horóscopo de hoy, 11 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Controla los continuos cambios de humor, está afectando la sinergia familiar.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los quebraderos de cabeza que has llevado acabado para cuadrar las cuentas comienzan a dar sus frutos y pronto podrás disponer del dinero suficiente para pagar ese viaje que deseas hace tiempo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Las tensiones en el trabajo te perjudicarán durante todo el día y tendrás que recurrir a alguna maniobra de relajación urgente. Presta más atención a lo que hacen tus hijos para evitar futuras discusiones. Vigila los imprevistos en tus compras diarias.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La salud no será hoy un problema para ti, conseguirás olvidar tus achaques, bien porque desaparecen gracias a tus cuidados, bien porque la gente que te acompaña consigue contagiarte con su ánimo para la celebración.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tienes que disponer de toda tu diplomacia para intentar quedar bien con todo el mundo en tu trabajo. En tu actual posición te estás jugando constantemente tu prestigio y respeto para finalmente ser valorado como realmente mereces.

LEO (23 julio - 22 agosto). Te plantearás recuperar un amigo del pasado cuyo recuerdo acude a tu mente constantemente en los últimos días. Aunque nunca te pareció demasiado valiosa su amistad, eres incapaz de quitártelo de la cabeza. Controla los continuos cambios de humos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Un libro o una serie de televisión pueden hacer cambiar tus hábitos de sueño hasta perder la noción de lo que duermes. Te cuesta muchísimo levantarte y tendrás que controlar para que no afecte a tu trabajo, salvo que estés de vacaciones y puedas permitirte ese lujo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Conseguirás poco a poco una sensación de fortaleza y seguridad, siempre que hayas tenido el valor de dar el paso hacia la renovación, de lo contrario las presiones de tu entorno te causarán muchos quebraderos de cabeza.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu pareja te reclama más atención, y no se trata de lo material, seguro que la mejor medicina para vuestra dolencia es dejar una hora cada día para hablar de los temas que os preocupan, y sobre todo escuchar al otro.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si tienes una relación de pareja estable, no descartes problemas con tu familia, ya que de alguna forma se entrometen demasiado en lo que hacéis, y te verás obligado a poner unas barreras muy claras entre tu vida y la suya.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Mucha actividad social en tu mundo laboral o de estudios; surgirán celebraciones que te proporcionarán buenas expectativas sentimentales, si estás sin pareja en estos momentos. Si te ves un poco más torpe de lo habitual, ponte a dieta una temporada y lo notarás.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Día muy bueno para las relaciones laborales; si estás buscando trabajo o aspiras a un ascenso, es el momento que esperabas. En cuanto a tu estado físico, deberás prestar más atención y preocuparte en acudir a un médico.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Intenta no agobiarte con problemas ajenos que no tienen una solución a tu alcance porque sólo conseguirás frustrarte. En lo profesional, posibilidad de conseguir los objetivos que te habías marcado. Tras el reciente fin de semana, momento de cautela en los temas amorosos.

