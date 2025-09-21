Horóscopo de hoy, 21 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Los astros alertan de que este día no es apto para los juegos de azar.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La tranquilidad y el reposo serán la tónica dominante en un día completamente plano, sin noticias relevantes. Te apetecerá estar en casa, instalarte cómodamente y dedicarte a la lectura o a ver películas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendencia a estar relajado y tranquilo durante, al menos, las primeras horas del día, quizá hasta la noche. Moverás el dinero con facilidad, harás compras en grandes superficies y gastarás más de lo que necesitas. Mal día para los juegos en general.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Llevas una temporada de más tranquilidad emocional a la que estás acostumbrado, y eso te hace pensar en el tipo de relación que tienes que tu pareja. No esperes más a decidir qué haces con tu vida... las oportunidades se pasan, y no hay manera de recuperarlas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Es posible que los planes que tenías para el domingo no acaben de cuajar, por lo que se te presenta un día muy casero, ideal para organizar tu habitación, renovar la ropa de los armarios o hacer la lista de la compra. Te puedes quitar mucho trabajo para semana entrante.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu mejor talismán en estos momentos es la prudencia, sin ella estarás perdido frente a los ataques que se avecinan en el terreno profesional y familiar. No te dejes llevar por los nervios y evita las discusiones.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que buscar la soledad, incluso la distancia física, si quieres resolver tus problemas amorosos de una vez por todas. Eliminando los roces del día a día y tomando perspectiva verás la cuestión mucho más clara.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No es el momento adecuado para que cierres los ojos y mires hacia otro lado. Afronta los problemas, pues no se van a resolver solos. Los conflictos familiares necesitarán de muchas conversaciones.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El amor y las relaciones íntimas pueden llegar a convertirse en la guía de tus actos. En función de cómo te vaya en ambos aspectos, te conducirás por el resto de circuito. Etapas más duras que otras, pero en general buen tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Es muy probable que te surja algo en el terreno laboral que te gusta mucho y que llevabas esperando algún tiempo, pero puede coincidir con un bajón en tu ánimo por cuestiones personales. Trata de conseguir tiempo para hacerte fuerte e ir a por ello.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Pese a que huyas de las reuniones familiares más amplias, hoy te sorprenderás con encontrar la diversión mediante las historias del pasado, con personas relacionadas con tu familia como protagonistas, que pueden llegar a fascinarte.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los Acuario más jóvenes sentirán hoy la necesidad de divertirse por todo lo alto, inspirándose en el buen humor y la camaradería, muy alejados de experiencias que puedan acabar mal. Los mayores buscarán la excitación de lo artístico.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El buen talante y el optimismo con que comenzarás este día podrían turbarse por los nubarrones que te pueden surgir en el ámbito familiar, con algún pariente que se sitúa fuera de su sitio. Tendrás compensaciones en la noche.