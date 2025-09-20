Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Las solteras del zodiaco solteros no deben darle hoy apertura a pretendientes, mejor esperen indicado. Pronto lo conocerán.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La comunicación con tu pareja se verá dificultada por la distancia o los compromisos profesionales. No desesperes, será un tiempo de separación casi total que hará del rencuentro algo muy especial. Mientras tanto, céntrate en tus responsabilidades.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque los caprichos de los últimos días han sido más cuantiosos que de costumbre, la suerte te bendice con su presencia durante una buena temporada. En lo profesional, ten paciencia y no aceleres acontecimientos que puedan perjudicarte.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus cimientos sentimentales pueden tambalearse de forma imprevista tras conocer a una persona que te impactará. Si no tienes pareja, puede resultarte muy difícil salir de ese embrujo sin daños. Si te muestras seguro, adelante y a disfrutar.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las emociones guiarán claramente tus comportamientos, con una gran suerte en el amor. Hoy podrías dar el golpe definitivo para conquistar a una persona especial, y si tienes pareja, no pienses que esto no va para ti, todavía te queda mucho por conocer de ella.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás que tomar partido en una discusión. Es muy probable que también tengas que implicarte en una decisión sobre algo relacionado con la familia y que tiene que ver con dinero o algún tipo de inversión que da problemas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy pueden ser frecuentes las discusiones en tu pareja y no verás la manera de evitarlas porque cada vez que lo intentas se inicia un nuevo enfrentamiento entre vosotros. Pero también puedes vivir relaciones intensas y apasionadas que no olvidarás.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Serás el rey del grupo. Hoy te tocará tomar la iniciativa en cualquier plan en el que participes. El fin de semana se presenta lleno de propuestas, pero serás tú el que decidas a cuál atienes y cuál dejas para otro momento.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si eres libre de compromisos amorosos, hoy no será el día adecuado para tomar decisiones definitivas sobre nada ni sobre nadie. Deberías conformarte con pasarlo bien y esperar acontecimientos, que llegarán más temprano que tarde.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No te acomodes, que no te invada la rutina de la vida fácil, una vez que sientes una gran tranquilidad económica. Todavía tienes muchas cosas que hacer, sobre todo con tu pareja, que tal añora en silencio antiguas actividades en común.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitas un cambio en tu vida amorosa si has perdido últimamente el ímpetu de los primeros tiempos. Un poco más de pasión te vendría bien. Te anunciarán un viaje de trabajo al que no podrás negarte.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los Acuario que comienzan a vivir en pareja o con amigos tendrán que replantearse muchos aspectos de su vida social. Están acostumbrados a vivir con sus propias reglas y deberán negociar con el otro para tener tranquilidad.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En estos momentos, tu poder de seducción se encuentra al alza cada día que pasa, y además tendrás una actitud enamoradiza y proclive a iniciar contactos, por lo que todo se complicará si tienes ya pareja.