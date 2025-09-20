  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • 20 de septiembre de 2025 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Las solteras del zodiaco solteros no deben darle hoy apertura a pretendientes, mejor esperen indicado. Pronto lo conocerán.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La comunicación con tu pareja se verá dificultada por la distancia o los compromisos profesionales. No desesperes, será un tiempo de separación casi total que hará del rencuentro algo muy especial. Mientras tanto, céntrate en tus responsabilidades.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque los caprichos de los últimos días han sido más cuantiosos que de costumbre, la suerte te bendice con su presencia durante una buena temporada. En lo profesional, ten paciencia y no aceleres acontecimientos que puedan perjudicarte.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus cimientos sentimentales pueden tambalearse de forma imprevista tras conocer a una persona que te impactará. Si no tienes pareja, puede resultarte muy difícil salir de ese embrujo sin daños. Si te muestras seguro, adelante y a disfrutar.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las emociones guiarán claramente tus comportamientos, con una gran suerte en el amor. Hoy podrías dar el golpe definitivo para conquistar a una persona especial, y si tienes pareja, no pienses que esto no va para ti, todavía te queda mucho por conocer de ella.

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás que tomar partido en una discusión. Es muy probable que también tengas que implicarte en una decisión sobre algo relacionado con la familia y que tiene que ver con dinero o algún tipo de inversión que da problemas.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy pueden ser frecuentes las discusiones en tu pareja y no verás la manera de evitarlas porque cada vez que lo intentas se inicia un nuevo enfrentamiento entre vosotros. Pero también puedes vivir relaciones intensas y apasionadas que no olvidarás.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Serás el rey del grupo. Hoy te tocará tomar la iniciativa en cualquier plan en el que participes. El fin de semana se presenta lleno de propuestas, pero serás tú el que decidas a cuál atienes y cuál dejas para otro momento.

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si eres libre de compromisos amorosos, hoy no será el día adecuado para tomar decisiones definitivas sobre nada ni sobre nadie. Deberías conformarte con pasarlo bien y esperar acontecimientos, que llegarán más temprano que tarde.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No te acomodes, que no te invada la rutina de la vida fácil, una vez que sientes una gran tranquilidad económica. Todavía tienes muchas cosas que hacer, sobre todo con tu pareja, que tal añora en silencio antiguas actividades en común.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitas un cambio en tu vida amorosa si has perdido últimamente el ímpetu de los primeros tiempos. Un poco más de pasión te vendría bien. Te anunciarán un viaje de trabajo al que no podrás negarte.

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los Acuario que comienzan a vivir en pareja o con amigos tendrán que replantearse muchos aspectos de su vida social. Están acostumbrados a vivir con sus propias reglas y deberán negociar con el otro para tener tranquilidad.
Horóscopo de hoy, 20 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En estos momentos, tu poder de seducción se encuentra al alza cada día que pasa, y además tendrás una actitud enamoradiza y proclive a iniciar contactos, por lo que todo se complicará si tienes ya pareja.
Cargar más fotos