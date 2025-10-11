Supremo pregunta a Malena si es novia de hijo de Maldonado y contundente le responde

Supremo puso en aprietos a Malena Maradiaga al preguntarle si mantiene un noviazgo con el hijo de Eduardo Maldonado. Ella, sin vacilar, le respondió.
El polémico tiktoker hondureño, Supremo, puso en aprietos a la expresentadora de televisión Malena Maradiaga al preguntarle de manera directa si mantiene una relación de noviazgo con el hijo del periodista Eduardo Maldonado.
Fue a través de un live de Tiktok donde Supremo aprovechó un momento de juego para preguntarle directamente a Malena Maradiaga si ella mantiene una relación amorosa con el hijo de Eduardo Maldonado.
En en live, Supremo en medio de un juego y entre risas, leyó los comentarios de sus seguidores y lanzó sin rodeos: “¿Pero usted sí es la novia del hijo de Eduardo Maldonado?”.
La pregunta tomó por sorpresa a la hermosa Malena Maradiaga, quien visiblemente incómoda le respondió.
“¿Y por qué me pregunta eso? Mi vida privada es privada, yo no cuento nada”, dijo Malena a Supremo.
Supremo no se quedó callado y, fiel a su estilo, replicó: “Aquí estamos chambreando, chambreamos todos. Entre risas y algo de incomodidad, Malena le contestó: “A usted le encanta andar en chambre”.
Sin embargo, el tiktoker insistió una vez más: “¿Pero solo se están conociendo también?”, a lo que ella respondió: “No, yo no sé, yo no voy a contestar, es mi vida privada”.
El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores de ambos han comentado el evidente nerviosismo de la exconductora ante la incómoda pregunta.
Hasta el momento, Malena Maradiaga no ha confirmado ni desmentido una posible relación con el hijo del reconocido periodista y empresario Eduardo Maldonado.
Malena Maradiaga goza de una alta popularidad en las redes sociales, es seguida por más 207 mil seguidores en su cuenta de Instagram.