¿Quién es la "más dura de Honduras"? Carolina Lanza responde a polémica pregunta

La reconocida y hermosa presentadora de televisión Carolina Lanza fue preguntada recientemente sobre ¿quién es la más dura de Honduras? y, sin rodeos, respondió con una corta pero contundente frase que dejó sorprendidos a sus seguidores.
Durante un divertido juego de ping pong en el que se le preguntaban situaciones y elecciones personales, como si prefería dormir o ir al gimnasio, la presentadora Carolina Lanza recibió una pregunta que generó todo un revuelo: quién era la más dura de Honduras, si Milagro Flores o Jennifer Fúnes.
Sin titubear y entre risas, Lanza respondió con una corta y contundente frase.
Durante los últimos días, el nombre de Milagro Flores y Jennifer Fúnes se han vuelto tendencia en las redes sociales, esto luego que Fúnes criticara la reciente canción lanzada por Flores donde hace mención que de "Honduras ella es la más dura" dado a que el términoes con el que ella también se define, situación que abrió el debate y la pelea entre ambas.
Fue Carolina Lanza quien nuevamente abrió el debate de ¿Quién es la más dura de Honduras" dado a su escueta y atrevida respueta sobre esa situación.
Carolina Lanza entre preguntas de su color favorito y otras situaciones que vive respondió a la polémica pregunta y sin tapujos dijo: “Sin comentarios”
Su respuesta inmediata desató comentarios y especulaciones en redes sociales, donde los seguidores debatieron sobre su intención y las posibles implicaciones de no elegir a ninguna de las dos.
"Muy sabia de no responder la pregunta", "Carolina es bella", fueron los comentarios dejados por internautas.
Carolina Lanza, conocida por su estilo directo y sin filtros, volvió a demostrar que no teme responder a quienes buscan una respuesta clara, manteniendo siempre su postura firme y su carácter decidido.
Lanza es uno de los rostros más populares y queridos de la televisión hondureña.