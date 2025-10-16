¿Quién es la "más dura de Honduras"? Carolina Lanza responde a polémica pregunta

Durante los últimos días, el nombre de Milagro Flores y Jennifer Fúnes se han vuelto tendencia en las redes sociales, esto luego que Fúnes criticara la reciente canción lanzada por Flores donde hace mención que de "Honduras ella es la más dura" dado a que el términoes con el que ella también se define, situación que abrió el debate y la pelea entre ambas.