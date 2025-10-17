Facundo reaviva polémica con Ana Alvarado tras crítica por llorar muerte de Mayra Tercero

"No me afectó lo que dijeron dos personas que estan mentalmente muy mal y lo que ella hace en El Lengüetazo, no lo tolero", manifestó Facundo Caballero
El polémico y extrovertido expresentador de televisión Facundo Caballero volvió a estar en el centro de la controversia luego de que se refiriera a las críticas lanzadas en el pasado por Ana Alvarado por su reacción ante la muerte de su amiga la periodista Mayra Tercero.
La polémica se desató después de que Facundo respondiera en un podcast hondureño si le afectó las críticas lanzadas por Ana Alvarado y su quipo tras el video emotivo compartido en sus redes sociales, donde lloraba la pérdida de Mayra Tercero.
A su estilo directo, Facundo mencionó en la entrevista que aquella críticas pasadas hechas por Ana Avarado no le habían afectado ya que él sabía de la relación cercana que sostenía con la hoy fallecida periodista Mayra Tercero.
“No me va a afectar lo que digan dos personas que están mentalmente muy mal y que lo que hacen es para generar vistas en las redes sociales y vistas que les dan de comer”, señaló.
El expresentador agregó: “Es su trabajo y, si no hacen ese tipo de contenido, no pueden comer; por esa parte los entiendo. Pero qué bajo es cuando, con tanta creatividad que tienen como creadores de contenido, no pueden hacer otro tipo de material para generar vistas”.
Facundo reveló que tiene bloqueados los perfiles del equipo del podcast de Ana Alvarado.
"En sí a mi Ana me encanta su contenido, pero lo que ella hace en El Lengüetazo no lo tolero, no lo puedo ver, yo le doy deslizar siempre y así los terminé bloqueando", mencionó.
Enfatizó que nunca puso atención a esas críticas porque se decía que "no tenía necesidad de calentarse la cabeza".
La polémica ha generado una ola de comentarios y abrió el debate en redes sociales, con seguidores tomando partido a favor de Caballero, quienes destacan la importancia de expresar las emociones libremente, mientras que otros opinan que su reacción si fue exagerada.
Por ahora la polémica sigue creciendo, dado que en las últimas horas Ana Alvarado, también conocida como Lipstickfables, ha compartido unos memes ya refiriéndose a la entrevista realizada a Facundo Caballero.