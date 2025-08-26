Hija de German Ponce anuncia su embarazo

La familia del reconocido pastor German Ponce, de la Iglesia de Cristo Ebenezer Honduras crece con la llegada de un nuevo integrante.
Fue su hija Hannah Ponce quien anunció que permanece a la espera de la llegada de su primer hijo.
El anuncio lo hizo mediante sus redes sociales con un emotivo mensaje y varias fotografías que evidencian el emocionante momento.
En una de las fotos vemos a Hannah muy sonriente, mientras su esposo le besa su pancita de embarazo.
"Nuestro sueñito hecho realidad, papá y mamá te esperan con ansias, mi princesa, ya nos tienes loquitos de amor", escribió Hannah.
Hannah Ponce acompañó la publicación con un versículo bíblico: "Ama al Señor con ternura, y él cumplirá tus deseos más profundos, Salmos: 37:4".
De esta forma, Hannah y su esposo dejan ver que el convertirse en padres es un sueño cumplido por gracia de Dios.
De inmediato la publicación se llenó de mensajes hermosos deseándoles lo mejor a los futuros padres.