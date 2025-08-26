  1. Inicio
Hija de German Ponce anuncia su embarazo

Hannah Ponce, hija de los reconocidos pastores German Ponce y Ninoska de Ponce, compartió la noticia mediante sus redes sociales.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
1 de 8

La familia del reconocido pastor German Ponce, de la Iglesia de Cristo Ebenezer Honduras crece con la llegada de un nuevo integrante.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
2 de 8

Fue su hija Hannah Ponce quien anunció que permanece a la espera de la llegada de su primer hijo.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
3 de 8

El anuncio lo hizo mediante sus redes sociales con un emotivo mensaje y varias fotografías que evidencian el emocionante momento.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
4 de 8

En una de las fotos vemos a Hannah muy sonriente, mientras su esposo le besa su pancita de embarazo.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
5 de 8

"Nuestro sueñito hecho realidad, papá y mamá te esperan con ansias, mi princesa, ya nos tienes loquitos de amor", escribió Hannah.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
6 de 8

Hannah Ponce acompañó la publicación con un versículo bíblico: "Ama al Señor con ternura, y él cumplirá tus deseos más profundos, Salmos: 37:4".

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
7 de 8

De esta forma, Hannah y su esposo dejan ver que el convertirse en padres es un sueño cumplido por gracia de Dios.

Hija de German Ponce anuncia su embarazo
8 de 8

De inmediato la publicación se llenó de mensajes hermosos deseándoles lo mejor a los futuros padres.

