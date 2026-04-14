Hallan muerta a querida influencer en un hotel a pocas horas de haberse comprometido

La muerte de la querida influencer Ashlee Jenae ha generado mucha controversia en el mundo del espectáculo debido a que su deceso se da en extrañas circunstancias y a horas de haber celebrado su cumpleaños número 31 y de haber anunciado su compromiso con su novio Joe McCann.
La joven creadora de contenido digital falleció el pasado 5 de abril, cuando se encontraba de vacaciones en Tanzania junto a su prometido, quien le pidió matrimonio el día de su cumpleaños.
La influencer anunció la noticia en sus redes sociales e inmediatamente sus seguidores la felicitaron el 3 de abril.
“Capítulo 31 y estoy exactamente donde debo estar”, escribió en una publicación de Instagram.
Sin embargo, el cadáver de la joven sería encontrado días después en la habitación de un hotel en Tanzania; su familia dio a conocer su deceso mediante un comunicado publicado en redes sociales.
“En un instante estaba celebrando el amor y la vida al más puro estilo Ashlee, y al siguiente, ya no estaba”, decía el comunicado de la familia.
Según testimonios, la joven y su novio se encontraban en una habitación de hotel cuando tuvieron una fuerte discusión que obligó a los administradores del lugar a intervenir y hacer que cada uno pasara la noche en diferente habitación.
A la mañana siguiente fue cuando encontraron a la joven sin vida.
Extraoficialmente se sospecha que la influencer habría atentado contra su vida.
La familia de Ashlee Jenae ha pedido a las autoridades que realicen todas las indagatorias, ya que aseguran que la joven sería incapaz de haber tomado esa decisión.