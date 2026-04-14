¿De qué murió Felipe Staiti, fundador y guitarrista de Enanitos Verdes?

La muerte de Felipe Staiti, integrante histórico de Enanitos Verdes, ha generado conmoción en la escena musical latinoamericana, especialmente por las circunstancias médicas que rodearon sus últimos días.
Staiti permanecía internado en el Hospital Italiano de Mendoza, adonde ingresó el domingo con un cuadro de fiebre alta tras una reciente gira, lo que encendió las alertas sobre su estado de salud.
El músico falleció a los 64 años en Mendoza, Argentina, luego de sufrir una hemorragia masiva y generalizada que resultó irreversible, de acuerdo con los reportes médicos difundidos tras su deceso.
En cuestión de horas, su condición se deterioró rápidamente, obligando a su traslado a una unidad de cuidados intensivos, donde recibió atención especializada.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, la situación se agravó de forma crítica hasta derivar en la hemorragia que terminó causando su fallecimiento.
El episodio no fue aislado. En los últimos años, el artista había enfrentado complicaciones de salud significativas, incluyendo una infección bacteriana y episodios severos de deshidratación que requirieron hospitalizaciones prolongadas.
Estas afecciones, sumadas a su condición médica previa, fueron debilitando progresivamente su organismo, aunque nunca lo alejaron por completo de los escenarios.
A pesar de este panorama, Staiti se mantenía activo en la música, participando en giras y presentaciones que lo mantenían en contacto directo con su público y con el legado de la banda.
Horas después de confirmarse su muerte, la agrupación compartió un mensaje en su cuenta oficial: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.
En el mismo comunicado, se informó que, por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia pública. “La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia”, expresaron.
La noticia ha provocado una ola de reacciones en Argentina y otros países, donde colegas, seguidores y figuras públicas han rendido homenaje al guitarrista, recordándolo por su talento, su trayectoria y su aporte al rock en español.