Graban a famoso actor de ‘Rápidos y Furiosos’ golpeando a su vecino

Un actor de la película ‘Rápidos y Furiosos’ se encuentra en el ojo del huracán tras golpear salvajemente a su vecino frente a sus hijos.
Alan Ritchson, actor de ‘Rápidos y furiosos’ y ‘Smallville’ se volvió tendencia en redes sociales tras darse a conocer un video en el que se le ve golpeando brutalmente a un vecino en su casa de Tennessee, una situación que generó indignación y comentarios divididos, pero de la que ya se conocen nuevos detalles.
Los primeros en difundir las imágenes de la agresión que presuntamente cometió Alan Rtichson fue TMZ en una grabación que muestra al actor sometiendo al hombre a golpes.
Para segundos después dirigirse a su motocicleta para continuar su camino junto a sus dos hijos; sin embargo, el altercado no terminó con la violenta escena, sino que continuó entre reclamos entre los dos hombres.
En las declaraciones que la víctima, Ronnie Taylor, dio al medio estadounidense, se dio a conocer que desde el sábado la estrella de cine y sus dos hijos habían rondando en motocicleta por el vecindario a toda velocidad, lo que habría perturvado la tranquilidad en el suburbio de Nashville.
De acuerdo con lo que Ronnie detalló, en ese primer momento le hizo una seña obscena a Alan Ritchson, misma que le fue devuelta, pero el verdadero conflicto habría iniciado el domingo cuando el hombre le habría dicho: “¿Puedes parar, por favor?”, después de que los recorridos a toda velocidad y pisando el acelerador continuaron.
En cambio, mencionan que el vecino habría aventado de su moto por al menos dos ocasiones por parte de Taylor y que el hombre desde el primer momento apareció con una actitud agresiva. Esta situación llevó a que Alan perdiera el equilibrio y se cayera de su moto, un momento que le ocasionó cortes y una “lesión leve en el dedo”. Ante ello, habrían llegado los golpes por parte de Alan a Ronnie.
Cabe destacar que hasta el momento el actor no se ha pronunciado sobre el incidente, aunque la víctima aseguró que ya presentó una denuncia ante la policía local por los golpes que sufrió la tarde del domingo.
Allí mismo aclaró que no necesitó ir al hospital.