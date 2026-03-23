Graban a famoso actor de ‘Rápidos y Furiosos’ golpeando a su vecino

En cambio, mencionan que el vecino habría aventado de su moto por al menos dos ocasiones por parte de Taylor y que el hombre desde el primer momento apareció con una actitud agresiva. Esta situación llevó a que Alan perdiera el equilibrio y se cayera de su moto, un momento que le ocasionó cortes y una “lesión leve en el dedo”. Ante ello, habrían llegado los golpes por parte de Alan a Ronnie.