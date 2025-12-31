Galilea Montijo y su ritual para atraer mucho dinero en Año Nuevo

El 2026 está a la vuelta de la esquina y los rituales de fin de año no pueden faltar, por lo menos no a Galilea Montijo.
Galilea Montijo reveló que es partidaria de realizar actividades para atraer la mejor de las vibras, la abundancia, el dinero y el amor en Año Nuevo.
En el programa “Netas Divinas”, la presentadora del programa “Hoy” confesó que ella no le entra a las uvas, ni los calzones de colores... lo de ella tiene que ver con las lentejas.
“Les voy a contar cómo lo hago: las 12 de la noche que uvas, que calzón... Yo, a donde quiera que voy, me han visto como loca”, explicó.
“Me ha tocado hacerlo en ciertos países, en ciertos lugares, en restaurantes, aventar como loca las lentejas, pero yo las cargo”, agregó.
La también modelo y actriz detalló que a la medianoche agarra las lentejas y con cada campanada comienza a aventarlas, mientras piensa “en abundancia de dinero, de salud, de trabajo bien pagado, mucha abundancia en todos los sentidos: amor, familia, amigos, alegría”, dijo.
“Luego caen las lentejas al piso, y como loca, donde quiera que me agarren, en el suelo empiezo a recoger, las guardo en la bolsita, me las llevo y luego las pongo en un morralito en mi cartera”, añadió.
Si usted desea mucha abundancia como Galilea Montijo, puede poner en práctica su ritual.
Para nadie es un secreto que Galilea Montijo es una de las figuras más exitosas de la televisión mexicana.
Por lo que muchos aseguran que su ritual sí le ha sido efectivo, basado en el éxito de su carrera.