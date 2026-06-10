Francia anuncia que sale de la organización de Miss Universo

Un nuevo escándalo rodea al certamen de Miss Universo. Francia anunció oficialmente que ya no será parte del concurso de belleza más famosos del mundo. A través de un comunicado que se difundió en redes, el presidente de Miss Francia, Frédéric Gilbert, anunció la decisión de su organización, aunque dejó abierta la puerta para que el país europeo vuelva a participar en un futuro.
En las imágenes: Hinaupoko Devèze, Miss Francia 2026.
Según fuentes cercanas a la organización francesa, la medida responde a diferencias internas sobre la representación cultural y la dirección que ha tomado el concurso en los últimos años. Aunque no se han dado detalles específicos, se habla de un intento por replantear la manera en que Francia proyecta su identidad en escenarios globales.
La decisión, difundida a través de un comunicado en sus historias de Instagram, tomó por sorpresa a seguidores del certamen, ya que el país europeo ha sido uno de los más activos dentro de la industria.
"La Compañía Miss Francia anuncia su decisión de no participar en el concurso Miss Universo 2026", se puede leer en el comunicado que Miss Universe Francia compartió en sus historias de Instagram. En su escrito expresan que la decisión refleja "el deseo de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del concurso Miss Francia, que, en este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025".
Añadieron que supervisarán y promoverán directamente la plataforma en Francia, reforzando el compromiso, la excelencia y el profesionalismo que define a la marca Miss Universe a nivel mundial.
El comunicado también llega en un momento en el que comienzan las preparaciones para conocer a las próximas representantes de cada país: “La Compañía Miss Francia seguirá atenta a los futuros acontecimientos del certamen y espera volver a participar próximamente”, señalaron.
El comunicado concluye: “Esta nueva dirección marca un paso emocionante hacia el fortalecimiento de la visibilidad, el desarrollo y la alineación global de Miss Universo Francia, mientras continúa empoderando a la próxima generación de mujeres en el escenario internacional”.
La respuesta de Miss Universe Organization . Aunque la organización que ha llevado a las candidatas a la competencia en años pasados declinó continuar en 2026, Miss Universe Organization respondió con un comunicado en el que ellos se encargarán de que el país participe en el próximo certamen: "La Organización de Miss Universo anuncia un nuevo capítulo para Miss Universo Francia comenzando con el ciclo 2026.
Y agregan: "Como parte de su continua evolución global, la Organización supervisará y promoverá directamente la plataforma en Francia, reforzando su compromiso con la excelencia, el profesionalismo y la visión internacional que define la marca Miss Universo en todo el mundo".
Hinaupoko Devèze fue coronada Miss Francia 2026 el 6 de diciembre de 2025 en el certamen nacional celebrado en Amiens. La modelo y estudiante de 24 años representó originalmente a la región de Miss Tahití 2025. De esta forma, se convirtió en la sexta representante de la Polinesia Francesa en ganar el prestigioso título nacional.