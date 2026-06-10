Elsa Oseguera y leyendas de las telenovelas vuelven en nueva serie de Marko

La combinación de figuras consagradas de la actuación, nuevas personalidades mediáticas y una trama enfocada en el suspenso ha convertido a la serie en uno de los proyectos latinos más comentados de los últimos días. La expectativa crece a medida que se conocen nuevos detalles del rodaje. Mientras continúan las grabaciones en Miami, los seguidores de Marko y de las estrellas que integran el elenco permanecen atentos a futuras revelaciones.