Como diosa entre mortales: las fotos de Elsa Oseguera en su cumpleaños

Elsa Oseguera celebró su cumpleaños con emoción y gratitud, una muestra que ante las dificultades de la vida es posible mantener una actitud positiva.
Oseguera compartió una serie de fotografías, en la cual se le ve con una figura física de ensueño. Un vestido ajustado al cuerpo y con un escote pronunciado que le brindó sensualidad y fineza.
Así como unas ondas en el cabello que proporcionó su simétrico rostro, además de un sutil maquillaje que refinó la estética visual que se le atribuye.
Y sobre todo su seguridad al posar, con un fondo azulado y elementos que resaltaron la fotografía, al estilo de una diosa en la tierra.
Recientemente, compartió otra serie de imágenes, pero con un vestido y fondo en tonalidad dorada, un color que representa éxito, poder, lujo y abundancia.
En esta sesión luce un sensual traje en dos piezas, sin aparentes tirantes, que cuenta con lentejuelas doradas brillantes y una minifalda. Un atuendo como si de un festival en el olimpo se tratase.
Elsa, que nació el 8 de diciembre de 1992, celebró sus 33 años a lo grande. En su descripción de las fotografías escribió: "Agradecida con Dios por un año más de vida, y agradecida por su fidelidad porque no me ha soltado de la mano".
Asimismo, expresó que "todo es un aprendizaje en esta vida". Radiante y esbelta, Elsa Oseguera también agradeció a sus seguidores en redes sociales, quienes se tomaron un momento para felicitarla.
"Felicidades Elsa, Dios te bendiga siempre. Aquí una Elsalover desde hace muchos años"; "Feliz cumpleaños, preciosa. Dios la bendiga grandemente siempre"; "Wow, linda muñequita de porcelana"; "Felicidades a una mujer que admiro y respeto en este caminar de la vida, no solo por un año más que sumas, sino por las batallas que has ganado en silencio, por las lágrimas que Dios secó en secreto y por la fuerza que floreció en ti...", fueron algunos de los mensajes.
Desde su regreso a Honduras, Elsa ha vuelto con todas las energías al foco mediático nacional, ahora más cerca de los catrachos que la admiran en sus distintas facetas, como madre, mujer empoderada, creadora de contenido, presentadora, etc.