Las imperdibles fotos de Miss Pakistán Universo 2025 en traje de baño

Roma Riaz es la representante de Pakistán en el Miss Universo 2025. Tiene 25 años y mide 1.70 metros de altura.
Proviene de una familia cristiana punjabi y creció en el Reino Unido. Se considera que es una mujer que "rompe estereotipos".
Recientemente fue criticada por no tener una apariencia lo suficientemente pakistaní. Riaz afirmó que estos comentarios a menudo se originan en el estigma, que enseña a las personas a “celebrar la tez clara y olvidar de dónde vienen”, y añadió que ella era pakistaní en sus raíces, en sus valores y “en cada tono de su piel”.
La joven Riaz apareció en el desfile de traje de baño con el tradicional burkini, un traje de baño que utilizan las mujeres que profesan el islam.
Este cubre el cuerpo completo, normalmente también cubren el cabello, pero en este caso Roma no lo hizo. Fue creado para que las mujeres "respetaran los preceptos de modestia de su religión".
En su pasarela, Roma Riaz comenzó con una alegría y simpatía descomunal, saludando al público y medios de comunicación, además de mostrar una seguridad de principio a fin.
Su belleza natural ha sido duramente criticada en redes sociales, a quien atacan por no ser la típica modelo que participa en el certamen de belleza más importante del mundo.
A pesar de ello, Riaz se mantiene firme y con una actitud envidiable. Su cohesión con sus compañeras delegadas de diferentes países, así como su proyección social en redes ha encendido el apoyo de gran parte de los seguidores del concurso.
¿Quedará entre las finalistas o podrá ganar el Miss Universo 2025? Eso lo decidirán el Comité de Selección, pero por ahora el mensaje de que los estereotipos son cosa del pasado atraviesa con fuerza alrededor de los críticos del mundo.
"Abrazando cada tono de belleza", dice la descripción del perfil en Instagram de Roma Riaz, donde acumula 28.2 mil seguidores. Algunos usuarios le dejan sus comentarios que expresan su admiración y cariño: "Estamos orgullosos de ti", "¡Maravillosa!"; "Te amamos", "Gracias por representar a Pakistán en el máximo nivel", entre otros.