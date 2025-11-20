  1. Inicio
¿Quién es la favorita a ganar el Miss Universo 2025 hoy?

A pocas horas de que se celebre la gran final del certamen de belleza más importante del planeta, los nombres de las favoritas resuenan con fuerza en sitios especializados en certámenes de belleza y hasta de apuestas. ¡Descubre quiénes son!

  • 20 de noviembre de 2025 a las 10:40 -
  • Redacción web
1 de 11

Las tres principales favoritas son Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Tailandia, Praveenar Singh y Miss Venezuela, Stephany Abasali.

2 de 11

El nombre de Fátima Bosch, representante de México, resuena con fuerza en los pasillos del Impact Challenger Hall de Nonthaburi. La joven tabasqueña se ha convertido en la máxima favorita para alzarse con la corona de Miss Universo 2025, según los pronósticos de Polymarket y diversas casas de apuestas internacionales.

3 de 11

Polymarket, plataforma de predicciones, le otorga cerca del 19% de probabilidades de ganar, la cifra más alta entre las 120 candidatas.Casas de apuestas como OLBG la colocan en primer lugar con cuotas de 5/2, por encima de rivales fuertes como Venezuela y Tailandia.

4 de 11

Miss Venezuela – Stephany Abasali. Tiene 25 años y es economista.

5 de 11

Stephany Abasali se ha destacado en la competencia de Miss Universo no sólo por su elegancia también por su oratoria.
6 de 11

Miss Tailandia – Praveenar Singh. Es modelo y empresaria.
7 de 11

Tiene 29 años y posee una belleza exótica. Es una de las favoritas según la casa de apuestas OLBG. Ha destacado también por su experiencia y el impacto de sus presentaciones..
8 de 11

Costa de Marfil – Olivia Yacé. De las candidatas del continente africano es la que más proyección tiene.
9 de 11

Figura entre el top 10 de los missólogos internacionales. Tiene 28 años y es modelo y empresaria.
10 de 11

Miss Argentina – Aldana Masset. Tiene 25 años. Estudia Derecho y es modelo profesional, además de cantante. Es considerada como uno de los rostros más bellos del certamen de este año.
11 de 11

La gran final del certamen será transmitido este 20 de noviembre a las 7:00 pm (Honduras) a través de Telemundo y el canal oficial de YouTube de Miss Universe. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora en una noche que promete ser histórica.
