Fancony enciende las redes al presumir su radical cambio físico

José Carlos Tróchez, más conocido como Fancony, miembro del popular podcast Los Hijos de Morazán, ha generado una ola de reacciones positivas tras compartir un video que muestra su notable cambio físico.
Pero esta vez, el enfoque no fue una cirugía: fue puro entrenamiento, constancia y actitud.
Luego de recibir múltiples críticas y burlas por su aspecto físico, Fancony silenció a sus detractores al mostrar su nuevo cuerpazo.
La publicación fue interpretada como una manera irónica, pero poderosa, de mostrar que su pérdida de peso va de la mano con un esfuerzo físico consciente y motivado.
Fancony se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del espectáculo en Honduras, recientemente se convirtió en uno de los protagonistas del partido de los tiktokers.
Mientras algunos seguidores manifestaban preocupación por su estado físico tras la cirugía, Fancony respondió redirigiendo la conversación hacia el empoderamiento personal.
"Cambié de mentalidad", escribió Fancony, motivando a sus miles de seguidores a levantar su autoestima y cuidar su salud y su cuerpo.