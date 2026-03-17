Famoso actor de Rubí ahora se gana la vida vendiendo aguacates

El actor mexicano Marco Méndez, es conocido por participar en múltiples producciones como las famosas telenovelas ‘Rubí’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Muchachitas’, y más.
El intérprete sorprendió al revelar que, luego de más de 15 años dentro de la industria de la televisión, ahora decidió dar un giro a su vida profesional y se dedica también a trabajar la tierra como productor de aguacates.
Actividad que comparte con su familia y que le ha servido para mantenerse ante la falta de proyectos estables en la televisión.
Marco Méndez reconoció en una reciente entrevista que lleva más de dos años sin participar en telenovelas y que, ante la falta de continuidad en proyectos televisivos, decidió dedicarse un tiempo a cultivar aguacates en su tierra natal, Uruapan, Michoacán. “Ha sido muy difícil, un sube y baja”, declaró el actor.
Sobre su nuevo trabajo, indicó que este negocio familiar le ha ayudado mucho, sobre todo durante las épocas en las que las oportunidades artísticas escasean.
El famoso explicó que la agricultura es algo con lo que “lleva en la sangre”, por lo que le gusta el campo y los animales, así como trabajar la huerta de aguacates, que le permite tener una estabilidad.
El actor detalló que tras más de dos décadas viviendo en Ciudad de México, ahora regresó a su ciudad natal y solo visita la capital cuando hay trabajo de actuación.
“Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana”, compartió.
Marco Méndez debutó en televisión en 2001 con la telenovela Salomé, marcando el inicio de una carrera con más de una década dentro de populares telenovelas.
Entre sus primeros trabajos se encuentran Las vías del amor, Rubí y La verdad oculta, donde fue consolidándose como un actor constante dentro de Televisa.