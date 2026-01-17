Fallece exestrella infantil de Nickelodeon en Nueva York

La actriz Kianna Underwood, recordada por su participación infantil en producciones de Nickelodeon, falleció a los 33 años tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York. La información fue confirmada por autoridades locales, quienes señalaron que el conductor involucrado se dio a la fuga.
Underwood, quien alcanzó notoriedad a finales de los años noventa y principios de los 2000, llevaba años alejada del foco mediático. Su muerte ha generado impacto entre seguidores del canal infantil, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
De acuerdo con reportes oficiales citados por TMZ, el hecho tuvo lugar la mañana del viernes 16 de enero. La policía recibió una llamada al 911 alertando sobre un atropello en el vecindario de Brownsville, una zona del este de Brooklyn.
Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando la actriz cruzaba la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue. En ese momento, un vehículo la embistió mientras circulaba en dirección oeste.
Imágenes divulgadas por The New York Post muestran un automóvil Ford negro presuntamente involucrado en el hecho. Según el medio, Kianna Underwood habría sido arrastrada por el vehículo durante al menos una cuadra antes de que el conductor huyera sin detenerse.
Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar e intentó brindarle asistencia. Sin embargo, la actriz presentaba heridas de extrema gravedad. TMZ informó que sufrió un trauma severo en la cabeza y el torso, por lo que fue declarada muerta en el sitio.
Hasta ahora, no se han realizado arrestos relacionados con el caso. Investigadores señalaron al New York Post que una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que Underwood haya cruzado la calle cuando el semáforo para peatones estaba en rojo, aunque las indagaciones continúan abiertas.
Kianna Underwood nació el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York y comenzó su carrera artística a los 7 años. Su debut fue en la película de comedia "24 Hour Woman" (1999), donde interpretó a Tanessha Labelle, cinta que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.
Posteriormente, desarrolló una carrera constante en televisión infantil. Entre 1999 y 2004 participó como actriz de voz en la serie animada "Pequeño Bill" y más tarde se integró al elenco de la última temporada de "All That", donde apareció en siete episodios tras la salida de Jamie Lynn Spears.
Tras ese proyecto, Underwood se retiró definitivamente de la actuación. Su última aparición pública se registró en 2021, cuando circuló un video en redes sociales en el que se identificaba diciendo: “El programa en el que estoy es All That en Nickelodeon”, un clip que hoy cobra un nuevo significado tras su inesperado fallecimiento.