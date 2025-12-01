Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política

El popular influencer hondureño Facundo Caballero se pronunció tras las recientes elecciones generales y envió un contundente mensaje a la población.
El influencer llamó a la población a mantener la calma y a evitar enfrentamientos por motivos políticos.
En un video difundido en sus redes sociales, Facundo instó a los hondureños a no dejarse llevar por discusiones innecesarias, recordando que, mientras la ciudadanía se divide, los políticos mantienen relaciones cordiales entre ellos, sin importar los colores partidarios.
Caballero, conocido por su estilo directo y por abordar temas sociales con un toque de humor y reflexión, aseguró que pelear por política no tiene ningún beneficio para la gente.
“Usted no se ponga a pelear con nadie, yo le voy a decir una cosa: si usted no trabaja, no come”, expresó en su mensaje, subrayando que al final cada persona debe enfocarse en su bienestar y en su futuro, más allá de la efervescencia electoral.
El influencer afirmó que los dirigentes de los principales partidos del país suelen llevarse bien entre ellos, aun cuando en campaña se presenten como adversarios irreconciliables.
“Esta gente de los tres partidos políticos, le apuesto que dentro de 15 días, en cualquier fiesta de cuchumbo o posada navideña, los tres van a estar ahí, comiendo en el mismo plato algún tamal”, dijo. Caballero señaló que habla desde la experiencia, pues asegura tener amistades en las distintas agrupaciones políticas y haberlos visto convivir sin ningún problema.
Con ese ejemplo, Facundo buscó dejar claro que las discusiones entre ciudadanos no hacen más que causar divisiones innecesarias y conflictos que, al final, solo afectan a quienes los protagonizan.
Por ello, reiteró su llamado: “Por eso, vuelvo y repito, no se ponga a discutir con nadie, ni en persona ni en redes sociales. No lleve mala vida, mejor póngase las pilas a ser feliz”, aconsejó.
El mensaje del influencer ha sido ampliamente compartido y recibido con comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de mantener la armonía tras un proceso electoral marcado por la tensión y la polarización.
La reflexión de Facundo Caballero busca fomentar una cultura de respeto y convivencia, recordando que las diferencias políticas no deben convertirse en excusas para romper amistades, dividir familias o generar conflictos innecesarios.
Con su llamado a la unidad y a la serenidad, Caballero invita a los hondureños a enfocar sus energías en el trabajo, la familia y el bienestar personal, alejándose de la confrontación que suele intensificarse durante y después de los comicios.