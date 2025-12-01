  1. Inicio
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política

El popular influencer Facundo Caballero aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a los hondureños.

Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
1 de 12

El popular influencer hondureño Facundo Caballero se pronunció tras las recientes elecciones generales y envió un contundente mensaje a la población.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
2 de 12

El influencer llamó a la población a mantener la calma y a evitar enfrentamientos por motivos políticos.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
3 de 12

En un video difundido en sus redes sociales, Facundo instó a los hondureños a no dejarse llevar por discusiones innecesarias, recordando que, mientras la ciudadanía se divide, los políticos mantienen relaciones cordiales entre ellos, sin importar los colores partidarios.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
4 de 12

Caballero, conocido por su estilo directo y por abordar temas sociales con un toque de humor y reflexión, aseguró que pelear por política no tiene ningún beneficio para la gente.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
5 de 12

“Usted no se ponga a pelear con nadie, yo le voy a decir una cosa: si usted no trabaja, no come”, expresó en su mensaje, subrayando que al final cada persona debe enfocarse en su bienestar y en su futuro, más allá de la efervescencia electoral.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
6 de 12

El influencer afirmó que los dirigentes de los principales partidos del país suelen llevarse bien entre ellos, aun cuando en campaña se presenten como adversarios irreconciliables.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
7 de 12

“Esta gente de los tres partidos políticos, le apuesto que dentro de 15 días, en cualquier fiesta de cuchumbo o posada navideña, los tres van a estar ahí, comiendo en el mismo plato algún tamal”, dijo. Caballero señaló que habla desde la experiencia, pues asegura tener amistades en las distintas agrupaciones políticas y haberlos visto convivir sin ningún problema.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
8 de 12

Con ese ejemplo, Facundo buscó dejar claro que las discusiones entre ciudadanos no hacen más que causar divisiones innecesarias y conflictos que, al final, solo afectan a quienes los protagonizan.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
9 de 12

Por ello, reiteró su llamado: “Por eso, vuelvo y repito, no se ponga a discutir con nadie, ni en persona ni en redes sociales. No lleve mala vida, mejor póngase las pilas a ser feliz”, aconsejó.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
10 de 12

El mensaje del influencer ha sido ampliamente compartido y recibido con comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de mantener la armonía tras un proceso electoral marcado por la tensión y la polarización.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
11 de 12

La reflexión de Facundo Caballero busca fomentar una cultura de respeto y convivencia, recordando que las diferencias políticas no deben convertirse en excusas para romper amistades, dividir familias o generar conflictos innecesarios.
Facundo Caballero llama a los hondureños a no pelear por política
12 de 12

Con su llamado a la unidad y a la serenidad, Caballero invita a los hondureños a enfocar sus energías en el trabajo, la familia y el bienestar personal, alejándose de la confrontación que suele intensificarse durante y después de los comicios.
