Ex Miss Universo R’Bonney Gabriel competirá en Project Runway

R’Bonney Nola Gabriel, ex Miss Universo 2022, fue confirmada como participante de la temporada 22 de Project Runway, uno de los programas de competencia de diseño de moda más reconocidos a nivel internacional.
La modelo y diseñadora estadounidense, de ascendencia filipina, buscará demostrar sus habilidades en el reality, donde competirá junto a otros creadores frente a un panel de expertos de la industria.
Gabriel nació en Texas y se graduó en Diseño de Moda. Antes de obtener la corona de Miss Universo, ya desarrollaba proyectos en la industria textil a través de su propia marca de ropa sostenible, además de promover iniciativas relacionadas con el reciclaje de materiales y el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.
En 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer filipino-estadounidense en ganar el certamen Miss USA. Ese mismo año obtuvo el título de Miss Universo, consolidando su trayectoria en los concursos de belleza internacionales.
Ahora, Gabriel trasladará esa experiencia al competitivo entorno de Project Runway, donde será evaluada por figuras destacadas de la moda como Heidi Klum, empresaria y modelo; Nina Garcia, directora editorial; Law Roach, estilista; y Christian Siriano, diseñador de moda.
La temporada 22 de Project Runway tiene previsto estrenarse el próximo 9 de julio a través de las plataformas y cadenas Freeform, Hulu y Disney+.
R’Bonney Gabriel tiene una marca de ropa ecológica llamada R’Bonney Nola, en la que diseña desde camisetas hasta vestidos de gala. La misión de R’Bonney es que las mujeres se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas. Así lo ha expresado en su cuenta personal de Instagram.
La misión de R’Bonney es que las mujeres se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas. Así lo ha expresado en su cuenta personal de Instagram.
R’Bonney Gabriel es la primera mujer de origen filipino en haber alcanzado el título de Miss Estados Unidos. Su padre Remigio Bonzon “R. Bon” Gabriel es un filipino que llegó al país para estudiar Psicología en la Universidad del Sur de California. Su madre Dana Walker es estadounidense.
Tenía 28 años cuando ganó el concurso Miss Universo. Relevó en el título a Harnaaz Sandhu, de la India. Es la primera ganadora que proviene de Estados Unidos desde 2012, año en el que OIivia Culpo recibió el título.