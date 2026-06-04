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Ellas son las hermosas chicas de Miss Teen Honduras 2026

La gala se llevará a cabo el sábado 06 de junio, a partir de las 7:00 de la noche en el Centro Comercial Ciudad Casa Blanca, en Danlí, El Paraíso.

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 15:50 -
  • Redacción web
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La organización de Miss Teen Honduras “Belleza Nacional” 2026 anunció oficialmente la realización de su esperada Gala de Elección y Coronación, evento que reunirá a destacadas representantes juveniles de diferentes regiones del país en una noche llena de belleza, talento, elegancia y proyección nacional. La gala se desarrollará el próximo sábado 06 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Casa Blanca, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.

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Bélgica Osorto, Miss Teen San Lorenzo.
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Maryluna Mejía​​​​​​, representante de la Villa de San Francisco.

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Miss Teen Tegucigalpa.
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La hermosa representante de San Marcos de Colón, Brithany Carranza.
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Yesi Rivera, Miss Teen Santa Bárbara.
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Emily Reyes, Miss Teen Tela.

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Génesis Sosa, Miss Teen El Paraíso.
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Sara Zelaya, Miss Teen Danlí.
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Whitney Crisanto, Miss Teen La Ceiba.
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Nazareth Matamoros, Miss Santa Lucía.
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Zynthia Castillo, Miss Teen La Paz.
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Gretzel Flores, Miss Teen Francisco Morazán.

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Christy Espinal, Miss Teen Comayagua.

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Soany Sánchez es la bella chica que representa a Distrito Central.

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Yaely Córdova, Miss Teen Atlántida.
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