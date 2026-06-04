Ellas son las hermosas chicas de Miss Teen Honduras 2026

La organización de Miss Teen Honduras “Belleza Nacional” 2026 anunció oficialmente la realización de su esperada Gala de Elección y Coronación, evento que reunirá a destacadas representantes juveniles de diferentes regiones del país en una noche llena de belleza, talento, elegancia y proyección nacional. La gala se desarrollará el próximo sábado 06 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Casa Blanca, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.
Bélgica Osorto, Miss Teen San Lorenzo.
Maryluna Mejía, representante de la Villa de San Francisco.
Miss Teen Tegucigalpa.
La hermosa representante de San Marcos de Colón, Brithany Carranza.
Yesi Rivera, Miss Teen Santa Bárbara.
Emily Reyes, Miss Teen Tela.
Génesis Sosa, Miss Teen El Paraíso.
Sara Zelaya, Miss Teen Danlí.
Whitney Crisanto, Miss Teen La Ceiba.
Nazareth Matamoros, Miss Santa Lucía.
Zynthia Castillo, Miss Teen La Paz.
Gretzel Flores, Miss Teen Francisco Morazán.
Christy Espinal, Miss Teen Comayagua.
Soany Sánchez es la bella chica que representa a Distrito Central.
Yaely Córdova, Miss Teen Atlántida.