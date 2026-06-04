Ellas son las hermosas chicas de Miss Teen Honduras 2026

La organización de Miss Teen Honduras “Belleza Nacional” 2026 anunció oficialmente la realización de su esperada Gala de Elección y Coronación, evento que reunirá a destacadas representantes juveniles de diferentes regiones del país en una noche llena de belleza, talento, elegancia y proyección nacional. La gala se desarrollará el próximo sábado 06 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Casa Blanca, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.