"Scary Movie 6": la crítica la destroza, pero el público responde

Desde una perspectiva similar, David Rooney, de The Hollywood Reporter, afirmó que aunque resulta agradable reencontrarse con los protagonistas originales, la película repite errores que ya habían debilitado entregas anteriores. Según el crítico, la cinta recurre nuevamente a una sobrecarga de referencias y autoconsciencia que termina afectando la efectividad de los chistes. Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, lamentó que la producción no aprovechara la enorme cantidad de películas de terror que han surgido durante la última década. El especialista consideró que títulos recientes como "Midsommar" o la saga de "El Conjuro" ofrecían material ideal para una sátira mucho más ambiciosa.