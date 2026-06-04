"Scary Movie 6": la crítica la destroza, pero el público responde

La franquicia de parodias de terror más exitosa de Hollywood está de vuelta. "Scary Movie 6" aterrizó este fin de semana en las salas de cine con la misión de revivir el humor irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno mundial a principios de los años 2000. Sin embargo, el esperado regreso no logró conquistar a la crítica especializada.
Las primeras evaluaciones de la prensa han sido especialmente severas con la nueva producción. En el agregador Rotten Tomatoes, la película registra un 33 % de aprobación basado en 40 reseñas contabilizadas hasta el momento, mientras que en Metacritic apenas alcanza 35 puntos sobre 100, reflejando una recepción predominantemente negativa.
La cinta reúne nuevamente a varios de los rostros que marcaron una generación de espectadores. Anna Faris regresa como Cindy Campbell, mientras que Marlon Wayans, Shawn Wayans y Regina Hall retoman sus papeles como Shorty, Ray y Brenda, respectivamente.
En esta ocasión, la historia se sitúa 26 años después de los acontecimientos de la primera película. La propuesta vuelve a burlarse de las tendencias más recientes del cine de terror, apuntando hacia "reboots", remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y producciones de horror contemporáneo como "Get Out", "Sinners" y "Weapons".
El proyecto fue escrito por Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans y Shawn Wayans, bajo la producción de Paramount Pictures y Miramax. La intención era recuperar la esencia que convirtió a la saga en un referente de la comedia absurda y la sátira cinematográfica.
No obstante, varios críticos consideran que la película desaprovecha su potencial. Pete Hammond, de Deadline, señaló que "pierde muchas oportunidades para lograr verdaderos goles satíricos" y añadió que la producción "se queda atrapada en la misma fórmula de siempre", pese al regreso de los personajes más queridos de la franquicia.
Desde una perspectiva similar, David Rooney, de The Hollywood Reporter, afirmó que aunque resulta agradable reencontrarse con los protagonistas originales, la película repite errores que ya habían debilitado entregas anteriores. Según el crítico, la cinta recurre nuevamente a una sobrecarga de referencias y autoconsciencia que termina afectando la efectividad de los chistes. Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, lamentó que la producción no aprovechara la enorme cantidad de películas de terror que han surgido durante la última década. El especialista consideró que títulos recientes como "Midsommar" o la saga de "El Conjuro" ofrecían material ideal para una sátira mucho más ambiciosa.
Las observaciones negativas continuaron desde IndieWire, donde uno de sus analistas escribió que "Scary Movie 6" evita abordar controversias reales y termina convirtiéndose en una propuesta "irreflexiva e insípida". Para varios comentaristas, la película parece más preocupada por repetir fórmulas conocidas que por reinventar el género de la parodia.
Aun así, las malas reseñas no representan una novedad para la franquicia. Históricamente, las películas de "Scary Movie" nunca han sido las favoritas de la crítica. La primera entrega, estrenada en 2000, sigue siendo la mejor valorada con un 52 % en Rotten Tomatoes. Le siguen "Scary Movie 3" con 36 %, "Scary Movie 4" con 34 %, mientras que "Scary Movie 2" y "Scary Movie 5" obtuvieron apenas 13 % y 4 %, respectivamente.
Pese al rechazo de buena parte de la prensa especializada, las proyecciones financieras lucen mucho más alentadoras. Diversos reportes apuntan a que "Scary Movie 6" podría superar los 40 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos. La expectativa dice que, más allá de las calificaciones, la nostalgia, el regreso de los Wayans y el característico humor irreverente de la saga siguen siendo una fórmula capaz de atraer a millones de espectadores alrededor del mundo.