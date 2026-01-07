Eugenio Derbez sorprende en los Beast Games, el show viral de MrBeast

La participación de Derbez forma parte de un programa especial que funciona como antesala de la segunda temporada del show, una producción desarrollada y distribuida por Prime Video. El lanzamiento busca calentar motores antes del regreso oficial del reality al streaming. El propio actor fue quien reveló la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, se lo ve compartiendo el momento con su esposa, Alessandra Rosaldo, mientras le confiesa que está a punto de embarcarse en una nueva experiencia, aunque todavía desconoce de qué se trata exactamente.