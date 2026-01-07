Eugenio Derbez sorprende en los Beast Games, el show viral de MrBeast

Eugenio Derbez vuelve a cruzar fronteras y se suma a uno de los fenómenos más comentados del entretenimiento digital actual: Beast Games, el ambicioso reality impulsado por el creador de contenido MrBeast. Su incorporación refuerza la proyección internacional del actor mexicano y lo coloca como el único representante latino dentro de un elenco de alcance global.
La participación de Derbez forma parte de un programa especial que funciona como antesala de la segunda temporada del show, una producción desarrollada y distribuida por Prime Video. El lanzamiento busca calentar motores antes del regreso oficial del reality al streaming. El propio actor fue quien reveló la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, se lo ve compartiendo el momento con su esposa, Alessandra Rosaldo, mientras le confiesa que está a punto de embarcarse en una nueva experiencia, aunque todavía desconoce de qué se trata exactamente.
El clip muestra parte del kit de bienvenida que Derbez encontró en su camerino, así como el uniforme que utilizará durante la competencia. Además, incluye breves escenas del detrás de cámaras, que anticipan el tono espectacular y desafiante del proyecto.
El especial se estrenará este miércoles en YouTube, el mismo día en que verá la luz Beast Games 2. Para celebrar el lanzamiento, MrBeast convocó a 30 celebridades que competirán por un premio de un millón de dólares, destinado íntegramente a una causa benéfica.
Derbez estará acompañado por una constelación de figuras reconocidas a nivel internacional. Entre los participantes se destacan Kevin Hart, Paris Hilton, la banda 5 Seconds of Summer, Nikki y Brie Bella, Josh Peck, Diplo, The Chainsmokers, Steve-O y Tiffany Haddish, entre otros nombres de peso.
Beast Games es un formato creado por MrBeast, influencer y empresario digital famoso por llevar las competencias a escalas extremas. El reality enfrenta a sus participantes a pruebas físicas y mentales diseñadas para poner a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de tomar decisiones bajo presión.
El sello distintivo del programa radica en su despliegue técnico: escenarios monumentales, desafíos de alto impacto y una producción que eleva el estándar de los realities tradicionales. Cada prueba está pensada para llevar al límite a quienes participan.
Tras consolidarse como un fenómeno viral en YouTube, Beast Games dio el salto al streaming con Amazon Prime Video. La primera temporada fue un éxito rotundo y superó los 50 millones de reproducciones en menos de un mes, confirmando el interés del público por este tipo de contenidos.
MrBeast está promocionando esta nueva temporada en sus redes sociales, recientemente publicó una historia donde expresa su sorpresa por el raiting que está alcanzando la competencia incluso sin haber comenzado, el cual parece que romperá el récord de su predecesora.