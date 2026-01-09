"¿Tú no tienes estilista?", Supremo dispuesto a un cambio de imagen

Llega el 2026 y los cambios pueden ser positivos. El creador de contenido en redes sociales, Supremo, ha confirmado su disposición a un cambio de imagen, con el cual podría transformar su forma de vestir radicalmente.
El hondureño expresó que solo confiaría este cambio a una persona, quien también goza de reconocimiento en las redes sociales por su imagen.
Esta idea se dio mientras realizaba una batalla en la popular red social TikTok, donde suele hacer transmisiones en vivo e interactuar con sus seguidores y otros creadores de contenido.
Supremo compartía una entretenida plática con un tiktoker dominicano, pero en un punto de la conversación, este cuestionó la imagen del catracho, preguntándole: "¿Tú no tienes estilista? En pocas palabras, tú eres uno de los que va más simple a los eventos; necesitamos un Supremo extravagante", atizó.
Supremo reaccionó respondiendo: "Ya sé a quién voy a mandar a traer mañana, a Facundo, para que me cambie la imagen".
¿Por qué el cambio de imagen? Pues, Supremo asistirá a un evento de talla internacional en Argentina en los próximos meses, poniendo así en manos del tiktoker y empresario hondureño Facundo Caballero su vestuario.
"Facundo sabe cómo vestirse"; "Facundo, haz tu magia", "Eso ya lo tenías que hacer", "La mejor elección", "¡Esto será épico!" Son algunos de los mensajes que se pueden observar en la transmisión, que ya se volvió viral en redes a la espera de lo que Facundo responda, y si acepta, ver el cambio manifestado en Supremo.
El creador digital irá a Argentina por motivos del Live Fest, al cual logró acceder quedando en el top 20 de esta sección en la plataforma de TikTok.
El TikTok LIVE Fest es un evento anual global de TikTok que celebra las transmisiones en vivo, funcionando como una gran competencia para creadores de todo el mundo, quienes compiten por el título de "Creador del Año" y recompensas, interactuando en tiempo real con sus seguidores. E
"El Príncipe de Honduras" dijo que irá acompañado de su equipo de trabajo, en el cual también parece que irá Corina García, la reconocida editora de las redes sociales. Aseguró que grabará un video musical en Argentina, y que también hará un IRL (transmisión en tiempo real) conociendo Panamá y su vida nocturna, como parte de su agenda internacional.