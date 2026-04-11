Elsa Oseguera se perfila como ganadora de "El Desorden de Marko"

"Es imposible bajo los reglamentos que tenemos que la puntuación cambie; no hay manera ni que aceptemos un donador especial. Creo que es oficial, bueno, desde hace rato ya, pero hoy en la noche vamos a oficializarlo. Fue un buen evento para ella, la ganadora del Desorden de Marko porque no hay manera posible de que Elsa pierda", afirmó.