Elsa Oseguera se perfila como ganadora de "El Desorden de Marko"

La creadora de contenido hondureña Elsa Oseguera se posiciona como la virtual ganadora del reality digital "El Desorden de Marko", un proyecto liderado por el influencer Marko que ha captado la atención de audiencias en toda la región.
Según reportes recientes, la hondureña ha mantenido una ventaja contundente en la tabla de posiciones, consolidándose como la favorita del público a pocos días de la final. Durante una transmisión en vivo realizada la mañana del sábado 11 de abril, Marko dejó entrever que el resultado es prácticamente irreversible bajo las reglas del concurso.
"Es imposible bajo los reglamentos que tenemos que la puntuación cambie; no hay manera ni que aceptemos un donador especial. Creo que es oficial, bueno, desde hace rato ya, pero hoy en la noche vamos a oficializarlo. Fue un buen evento para ella, la ganadora del Desorden de Marko porque no hay manera posible de que Elsa pierda", afirmó.
En la última actualización del ranking, Oseguera superaba al segundo lugar por más de 100 mil puntos, una diferencia que refuerza su dominio en la competencia.
El respaldo de su comunidad digital ha sido determinante en este proceso, especialmente del denominado #TeamElsa, que se ha mantenido activo impulsando su participación. Por su parte, la creadora de contenido expresó su agradecimiento tanto a la organización del reality como a sus seguidores, destacando el apoyo recibido incluso en momentos de controversia.
"Muchísimas gracias a nombre mío, a nombre de mi país Honduras, de Centroamérica, por abrirme las puertas. A toda mi comunidad por nunca dejarme sola. Ellos me pueden funar a mí, cuando pasó todo con Jiménez ellos me funaron, me insultaron, pero jamás me soltaron porque así somos nosotros", declaró.
En esa misma línea, Marko resaltó la fidelidad de su audiencia, subrayando el respaldo constante que ha recibido durante la competencia. "Dios bendiga tu team. Qué manera de caminar contigo y nunca soltarte sin importar lo que esté pasando", comentó.
Más allá del triunfo en el reality "El Desorden de Marko", la participación de Oseguera ha abierto nuevas oportunidades en su carrera dentro del mundo digital y del entretenimiento. El propio Marko reveló que la hondureña ya figura en el radar de "Planeta Alofoke", un importante proyecto mediático que podría representar un nuevo paso en su proyección internacional.
A esto se suma su reciente participación en el videoclip "Sunset en la Sanse", de Manuel Turizo y Dálmata, donde compartió escena como parte de las oportunidades derivadas del reality. Sobre esta experiencia, Oseguera destacó el impacto positivo que ha tenido el programa en su carrera.
"Son tantas bendiciones las que le ha dado el reality, como el ser partícipes y protagonista del nuevo video musical de Manuel Turizo y Dálmata", expresó.
En cuanto al destino del premio, la creadora adelantó que planea realizar un recorrido por Centroamérica y destinar parte de los recursos a iniciativas sociales en la región.
Además, indicó que con el dinero restante tiene previsto construir una vivienda en Honduras, como parte de sus proyectos personales a futuro.