Elsa Oseguera: "He sido el único sostén económico de nuestra hija"

La periodista y creadora de contenido Elsa Oseguera emitió un comunicado oficial en el que confirma que desde hace algunos meses se encuentra separada de su esposo, Davis Silva, conocido como "Davis Flow".
Según Elsa Oseguera, esta decisión tomó por su salud mental y bienestar ante “tantas faltas de respeto e inmoralidades” cometidas hacia su persona.
En la declaración, difundida en sus plataformas digitales, Oseguera subraya que aunque legalmente continúan casados, cada uno es responsable de sus propios actos dentro del matrimonio y que la comunicación sostenida entre ambos se mantiene únicamente por el bienestar de su hija en común.
Uno de los puntos más contundentes del comunicado es la afirmación de que ha sido ella, y solo ella, quien ha sostenido económicamente a su hija y al hogar.
Oseguera destaca que ha llevado sobre sus hombros la crianza, las responsabilidades familiares y las obligaciones que conlleva el matrimonio, dejando claro que lo ha hecho sin apoyo económico de parte de Davis.
Incluso afirma que ha debido cubrir por sí misma todos sus gastos personales, sin el respaldo que su esposo —según indica— debía aportar en el marco de la vida marital.
“He venido siendo el único sostén económico de nuestra hija, de la crianza de nuestra menor hija y de todas y cada una de las obligaciones que conlleva el matrimonio y por ende la familia”.
Además, la comunicadora solicita que se le deslinde de cualquier comentario, polémica o especulación vinculada a Silva, ya que ella no tiene influencia ni participación en las decisiones, acciones o contenidos que él produce, y recalca que tampoco permitirá que se le atribuyan responsabilidades que no le corresponden.
El comunicado también subraya que Elsa busca cerrar este capítulo de manera legal y ordenada, describiendo el proceso como una etapa de aprendizaje en su vida.
Finaliza agradeciendo la comprensión, respeto y discreción de sus seguidores y de las empresas con las que trabaja, en un momento que califica como profundamente personal.
La publicación no tardó en viralizarse, generando una avalancha de reacciones y muestras de apoyo hacia Elsa Oseguera.
En este momento, Elsa se mantiene entre las figuras públicas más comentadas en las redes sociales hondureñas debido a la franqueza con la que ha expuesto su situación.