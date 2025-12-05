Colegas y amigos despiden al actor Eduardo Manzano

Lalo Manzano compartió después esta imagen con su padre acompañada con este mensaje: “TE AMARÉ POR SIEMPRE” Se me nubla la razón de regresar el tiempo y recordar las emociones que en mí reinaban al estar a tu lado. Ya nunca más podré volver a conectar con estos sentimientos que solo contigo sentía. Los cuales me brindaban resguardo, contención, seguridad y amor genuino e incondicional.Hoy solo queda aprender a vivir con este plano emocional de llevarte en mi recuerdo, honrándote desde tus enseñanzas, consejos y recuerdos.Gracias por todo y gracias por tanto papito amado.Ahora sí... vuela alto, sigue tu camino y que tu alma evolucionada tenga un feliz regreso a casa."