Colegas y amigos despiden al actor Eduardo Manzano

Eduardo Manzano, legendario comediante mexicano, fue despedido con emotivos mensajes por colegas y amigos tras su fallecimiento a los 87 años. Entre ellos su compañera en el programa Una Familia de Diez Mariana Botas.
La noticia, confirmada por su hijo Lalo Manzano en redes sociales, generó una ola de reacciones en el medio artístico y entre sus seguidores.
Lalo Manzano compartió después esta imagen con su padre acompañada con este mensaje: “TE AMARÉ POR SIEMPRE” Se me nubla la razón de regresar el tiempo y recordar las emociones que en mí reinaban al estar a tu lado. Ya nunca más podré volver a conectar con estos sentimientos que solo contigo sentía. Los cuales me brindaban resguardo, contención, seguridad y amor genuino e incondicional.Hoy solo queda aprender a vivir con este plano emocional de llevarte en mi recuerdo, honrándote desde tus enseñanzas, consejos y recuerdos.Gracias por todo y gracias por tanto papito amado.Ahora sí... vuela alto, sigue tu camino y que tu alma evolucionada tenga un feliz regreso a casa."
Mariana Botasa escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto... Mi Lalito no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti!!! Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue!!!"
"Me duele en el alma tu partida pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino... GRACIAS POR TANTO!!! Gracias por las sonrisas, las bromas, los viajes, tu cariño inmenso y por tantas anécdotas y recuerdos que tenemos juntos. Te amo con el alma... Descansa en Paz, sé que nos volveremos a encontrar...TODOS LOS APLAUSOS DEL MUNDO PARA TI HASTA EL CIELO."
El actor, productor y guionista Jorge Ortiz de Pinedo le rindió homenaje a Manzano con el siguiente post en Instagram: "Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de “Una Familia de Diez”.
"Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la Comedia Mexicana; en Teatro, Cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca."
"Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de “Tú crees” y “Una familia de 10” estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él."
"A su esposa Susana; a sus hijos, Eduardo, Mariela y Ariel; a sus nietos; a sus compañeros, amigos, y a su "público, mi más sincero pésame por la pérdida de mi querido amigo y compañero.Descanse en paz el gran EDUARDO MANZANO, “El Polivoz”". Sus restos serán velados a partir de hoy a las 4 pm en García López de General Prim.
Por otra parte, Andrea Torre también reaccionó al deceso del actor: "Hoy se nos fue alguien muy querido.Eduardo Manzano... Qué privilegio fue compartir tantos años con él.Su talento, su humor y su enorme corazón hicieron de Familia de 10 un hogar para todos nosotros."
"Pero más allá del set, Manzano era esa presencia que te daba paz, que te hacía reír, que te recordaba lo bonito de este trabajo. Me quedo con su calidez, sus enseñanzas y la suerte de haber coincidido con él en esta vida.Lo vamos a extrañar muchísimo. Descansa en paz, Manzano. Tu “geniaaal” se queda con nosotros para siempre."
María Fernanda García expresó "Trabajar con el señor Eduardo Manzano, es de las mejores experiencias de mi vida. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Gracias Lalito, gracias por todo."