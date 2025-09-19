  1. Inicio
¿El novio de Honduras? João Ferreira y las fotos con las que roba suspiros

El joven brasileño se ha ganado el corazón de los hondureños

  • 19 de septiembre de 2025 a las 17:17 -
  • Redacción web
1 de 11

El tiktoker brasileño João Ferreira se ha convertido en uno de los personajes más admirados por los hondureños en las últimas semanas.

 Fotos: Mauricio Ayala
2 de 11

Y es que además de su talento para la música y el modelaje, el joven también ha cautivado a los catrachos con su innegable belleza física.

Fotos: Mauricio Ayala
3 de 11

Todo empezó hace unas semanas atrás, cuando João Ferreira empezó a llevarse muy bien con los hondureños durante el partido de las selecciones tiktokeras de Brasil y Honduras.

Fotos: Mauricio Ayala
4 de 11

El joven artista de 23 años se enamoró de la cultura hondureña y demostró su amabilidad y cariño a la afición del país cinco estrellas.

Fotos: Mauricio Ayala
5 de 11

Días después, João Ferreira aceptó formar parte del equipo de la selección de tiktokers de Honduras para enfrentarse a la de Nicaragua este viernes 19 de septiembre.

Fotos: Mauricio Ayala
6 de 11

Y es así como João Ferreira ha demostrado su buena relación con los hondureños. El joven también ha compartido varios momentos amenos con Supremo, uno de los creadores de contenido más famosos del país.

 Fotos: Mauricio Ayala
7 de 11

Y aunque su país es Brasil, João Ferreira porta con orgullo la camiseta de Honduras, país por el cual dará la cara este viernes en el país hermano de Nicaragua.

Fotos: Mauricio Ayala
8 de 11

"Es lindo este niño Como persona bendiciones a su vida", "Un talentoso creador de contenido... cantante deportista, actor, modelo", "El dolor de todos los hondureños Paaaaa" o "Gracias por el cariño João Ferreira", sin solo algunos de los comentarios que dejan las hondureñas en redes sociales.

Fotos: Mauricio Ayala
9 de 11

Y es que además de su buen parecer, João Ferreira conquista al público con su dulzura y humildad.

10 de 11

Aquí mientras comparte una Michelada con su amigo Supremo.

11 de 11
