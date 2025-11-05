El mensaje celestial que cambió la vida de Ferdinando Valencia

El actor mexicano Ferdinando Valencia anunció que espera un nuevo bebé con Brenda Kellerman, y que se dio cuenta justo en el aniversario luctuoso de su hijo Dante, convirtiendo una fecha dolorosa en símbolo de esperanza.
El 3 de agosto de 2025 marcó seis años desde la partida de Dante (Gemelo de Tadeo quien aparece en la imagen), quien murió tras complicaciones por meningitis bacteriana. Ese día, que suele ser uno de los más tristes para la familia, se convirtió en un momento de revelación y consuelo.
Ferdinando relató que tuvo un sueño en el que Dante les anunciaba que serían nuevamente padres, una experiencia que él describe como un milagro lleno de amor eterno. En el sueño Dante le dijo: "Van a tener otro hijo" .
Valencia compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañando el anuncio con un emoji de arcoíris, símbolo de resiliencia y renacimiento. Su comunidad de seguidores respondió con mensajes de apoyo, alegría y respeto por el proceso emocional que han atravesado desde la pérdida de su hijo.
El actor describió el momento como un mensaje divino, lleno de amor y conexión espiritual. Para ellos, este nuevo embarazo no solo es una bendición, sino también una forma de honrar la memoria de Dante, quien sigue presente en sus vidas de manera profunda.
Desde la muerte de Dante, Ferdinando y Brenda se han enfocado en criar a su hijo Tadeo con amor y dedicación. Este nuevo embarazo representa no solo una nueva etapa en sus vidas, sino también una forma de honrar la memoria de Dante, reconociendo que el amor por él sigue presente y transformador.
Ferdinando Valencia, de 42 años de edad, también es padre de Sofía, fruto de una relación que tuvo en su adolescencia. Actualmente, Sofía tiene 21 años y es actriz.
Recientemente, Ferdinando también anunció que el lunes 10 de noviembre regresa a la pantalla chica en el canal Las Estrellas con la telenovela "Mi verdad oculta". En esta producción protagonizada por Susana González y David Chocarro, Valencia interpreta a un villano.
La última telenovela de Ferdinando fue "Papás por Conveniencia", que concluyó en febrero de 2025. Ahí interpretó a Guzmán Muriel, un personaje astuto, egoísta y vengativo.