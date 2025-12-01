Dua Lipa abre la “Taquería Dua” en Ciudad de México

La cantante británica Dua Lipa transformó este lunes las experiencias inmersivas de la música al fusionar su imagen artística con el taco, el platillo mexicano más reconocido a nivel mundial, en el marco del cierre de su gira Radical Optimism Tour 2025 en Ciudad de México.
Horas antes de su concierto inaugural en la capital mexicana este 1 de diciembre, la intérprete de Levitating invitó a sus seguidores a la “Taquería Dua”, un establecimiento provisional que permanecerá abierto hasta el día 5, cuando concluyen los tres conciertos que la artista ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.
Entre largas filas, gorritos de taquero, salsas picantes y la imagen de la ganadora de tres premios Grammy impresa en grandes cartones, fanáticos de todas las edades y procedentes de distintos estados llegaron para probar los tres sabores —queso, chicharrón y arrachera— servidos en tortilla de harina.
“(A Dua Lipa) le gusta siempre estar en contacto con nosotros. Lo vemos en sus conciertos, que canta una canción representativa de cada país, entonces quiso representar a México”, dijo a EFE Mariana, de 22 años, quien viajó desde Veracruz para probar el platillo, al que calificó con un diez.
El paquete “La Dua”, degustado por Mariana, tiene un costo de 249 pesos mexicanos (unos 13,62 dólares). Cada taco lleva el nombre de temas que forman parte de la gira, como Houdini o María.
“Ella se siente cómoda con los mexicanos”, sostuvo la seguidora, al recordar que la artista es fanática de la comida y la cultura nacional. Ayer se le vio bailando salsa y cumbia en un club de la Ciudad de México acompañada por su pareja, el actor Callum Turner.
Personas como Deni, de 34 años, se levantaron desde las 4:00 de la mañana para viajar desde Guerrero y probar los tacos de la creadora de Be the One, pero, sobre todo, para asistir al concierto de esta noche, además de las presentaciones programadas para el 2 y el 5 de diciembre.
“Está súper chido (bien), porque a lo mejor no has desayunado y los tacos siempre van de la mano antes de un concierto”, señaló. Para sus seguidores, este gesto es una muestra más de la cercanía que Dua Lipa mantiene con la comunidad mexicana y con el resto de su audiencia, que supera los 62 millones de oyentes mensuales en Spotify.
“Esta gira ha estado increíble, y me encanta que ella baje e interactúe con sus fans durante los conciertos”, afirmó Jerson, originario del Estado de México, quien compró un boleto en primera fila para ver a la artista que comenzó a brillar con su primer sencillo, New Love (2015).
La activación para asistir a la “Taquería Dua” agotó sus reservas a pocas horas de su apertura y espera la visita de entre 4.000 y 5.000 personas hasta el 5 de diciembre, día en que finaliza una de las giras más importantes en la trayectoria de la compositora de 30 años.