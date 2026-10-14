Dove Cameron comparte hermosas fotos de su boda con Damiano David

La actriz estadounidense Dove Cameron ha compartido nuevas fotografías de su boda con el cantante italiano, Damiano David. "De esta vida a la siguiente", escribió este miércoles Dove junto a unas hermosas postales.
El vocalista y líder de la banda Måneskin, ya están oficialmente casados luego de intercambiar votos hace unos días en Montalcino, Toscana, marcando un hito importante en su relación.
De acuerdo con People, la pareja celebró su ceremonia civil en el histórico ayuntamiento de Montalcino, seguida de una recepción en Castiglion del Bosco, un lujoso complejo turístico en Val d'Orcia. Fue un evento íntimo al que asistieron familiares y amigos cercanos.
Cameron y David despertaron rumores de romance en 2023 e hicieron pública su relación al año siguiente. Anunciaron su compromiso en enero de 2026, momento en el que Cameron mostró en varias salidas públicas y en redes sociales su anillo de compromiso.
La actriz, de 30 años, y el rockero, de 27, expresaron en el pasado su deseo de casarse en Italia; Cameron describió sus planes para el evento como una "boda de destino" y destacó los vínculos de David con el país.
Cameron lució como una novia perfecta con un traje blanco de corte holgado sobre una camisa color crema abotonada, destacando por una capa que dejaba un hombro al descubierto. Completó su atuendo con un cinturón y una corbata a juego.
David optó por un traje cruzado de color crema, prescindiendo de camisa debajo del conjunto. En su lugar, completó su estilo con un pañuelo de seda beige colocado sobre los hombros.
"Nunca antes había tenido que pensar en nada de esto", compartió Cameron en febrero pasado con la revista Allure.
"Nunca supe si me iba a casar. Jamás fue algo que tuviera planeado. No sabía qué rumbo iba a tomar mi vida. Y ahora, me siento como una bebé otra vez".
La pareja es una de las más queridas en el mundo del entretenimiento.