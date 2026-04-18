¿Dónde será el velatorio y entierro de Hernán Martínez?

El creador de contenido hondureño Hernán Martínez, reconocido por su contenido en redes sociales, murió recientemente luego de permanecer varios días en condición delicada a causa de un accidente vial registrado en Tegucigalpa.
La información fue dada a conocer por su madre, Jessenia Leiva, mediante un mensaje en redes sociales en el que manifestó el profundo dolor por la muerte de su hijo. Sus palabras, que conmovieron a numerosos usuarios, expresaban: “Se me fue mi amor bonito gracias a todos por sus muestras de cariño. Dios necesitaba a mi ángel”.
Asimismo, su madre, Jessenia Leiva, informó a través de su cuenta de TikTok los detalles del velatorio y el sepelio de Hernán Martínez, extendiendo una invitación a familiares y amigos para dar el último adiós.
El velatorio de Hernán Martínez se realizará en la vivienda de su madre este domingo 19 de abril, a partir de las 8:00 de la mañana, en Cofradía, Cortés.
Mientras tanto, su sepelio está programado para el lunes 20 de abril a las 2:00 de la tarde, en el Cementerio General de Cofradía, donde familiares, amigos y allegados le darán el último adiós.
El joven había permanecido en estado delicado y bajo supervisión médica tras verse involucrado en un grave accidente vial ocurrido la noche del miércoles 15 de abril, en el anillo periférico de la capital. En el incidente se transportaba en una camioneta tipo pick-up en compañía de otras personas.
De acuerdo con el informe brindado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), los análisis preliminares realizados por las autoridades no evidencian la participación de otros automotores en el siniestro que, días más tarde, provocó el fallecimiento de Hernán Martínez.
El oficial señaló que el conductor habría perdido el control del vehículo, presuntamente a causa de una distracción relacionada con el uso del teléfono celular. Esta situación provocó que el automotor se saliera de la vía y terminara impactando violentamente contra un árbol.
La noticia ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su pesar y conmoción por el fallecimiento del joven creador de contenido
Sus seguidores lo evocan como una persona carismática, auténtica y con un destacado sentido del humor, cualidades que le permitieron conectar y ganarse el afecto de la audiencia digital.
Mientras permanecía hospitalizado, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, oraciones y muestras de solidaridad, reflejando el cariño y la preocupación que seguidores y personas cercanas sentían por el joven creador de contenido.
A pesar de la atención médica recibida y del acompañamiento permanente de sus familiares y allegados, su estado de salud no logró mejorar, por lo que se confirmó su fallecimiento.
Su muerte deja un gran vacío entre familiares, amigos y personas cercanas que compartieron con él en vida.