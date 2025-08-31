¿Divorcio? Davis Flow revela la verdad sobre Elsa Oseguera

El tiktoker y cantante Davis Flow respondió sobre lo que significa Elsa Oseguera para él.
Desde el día de su matrimonio hasta la fecha, Davis Flow han sido una de las parejas más populares y polémicas de la farándula en Honduras.
A lo largo de su relación han compartido desde momentos de mucho romanticismo, hasta conflictos y peleas.
Sin embargo, los rumores tomaron fuerza luego de que Elsa Oseguera publicara una serie de historias en las que presuntamente lanzaba dardos a Davis Flow tachándolo de irresponsable hasta con su hija.
Con estas historias, Elsa Oseguera desató una ola de incertidumbre para saber sobre el estado actual de su relación con Davis Flow.
Elsa Oseguera simplemente respondió a esas preguntas con la frase: "Lo que se ve no se pregunta", dejando a sus seguidores con más dudas sobre el tema.
Fue Davis Flow quien mediante sus historias respondió directamente lo que Elsa Oseguera significa en la actualidad para el.
Fue con este mensaje que Davis Flow se refirió a su situación actual con Elsa Oseguera, asegurando que Elsa es y seguirá siendo la mujer que admira, respeta y valora.
Davis también afirmó que lo que él siente por Elsa Oseguera no se repite ni lo remplaza nada ni nadie.
Hasta el momento, Elsa Oseguera no ha reaccionado ni respondido al mensaje de Davis Flow.