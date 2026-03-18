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Disney confirma "Los Increíbles 3" y emociona a sus fans

La esperada tercera entrega de ‘Los Increíbles’ ya es una realidad y promete traer de vuelta la acción y la dinámica familiar que conquistó al público

Disney confirma Los Increíbles 3 y emociona a sus fans
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Disney ha confirmado el regreso de una de sus franquicias más queridas con el anuncio oficial de "Los Increíbles 3", una producción que marcará el esperado retorno de la familia Parr a la pantalla grande.

 Fotos: redes sociales
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La nueva entrega se suma a la estrategia de Pixar de revitalizar sus sagas más exitosas, en un contexto donde las secuelas vuelven a tomar protagonismo dentro de la industria cinematográfica.
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En esta ocasión, la historia retomará la vida de Bob y Helen Parr —Mr. Increíble y Elastigirl—, quienes junto a sus hijos Violet, Dash y Jack-Jack continúan enfrentando el desafío de equilibrar su rutina familiar con su identidad como superhéroes.
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Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, todo apunta a que la narrativa seguirá explorando ese contraste entre lo cotidiano y lo extraordinario, uno de los elementos que ha definido el éxito de la saga.
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El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores, especialmente después del impacto de Los Increíbles 2, que logró revitalizar la franquicia más de diez años después de su debut original.
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La segunda entrega no solo reafirmó la vigencia de la historia, sino que también amplió el protagonismo de Elastigirl y dejó ver nuevas facetas del carismático Jack-Jack, consolidando el interés del público por futuras continuaciones.
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En cuanto a su estreno, Los Increíbles 3 llegará a los cines el 16 de junio de 2028, formando parte de la temporada de verano, una de las más competitivas y estratégicas para los grandes estudios.
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La apuesta del estudio es clara: convertir esta producción en uno de los lanzamientos más fuertes del año, apoyándose tanto en la nostalgia de los fans como en las nuevas generaciones que han descubierto la historia a través del streaming.
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Pero esta no será la única carta fuerte de la compañía. "Lilo & Stitch 2" también se suma al calendario con su estreno previsto para el 26 de mayo de 2028.
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La secuela continuará explorando el vínculo entre Lilo y Stitch, una historia que gira en torno al significado de la familia y que ha logrado conectar con audiencias de distintas edades.
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Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Disney, que contempla nuevas entregas de franquicias reconocidas como Monsters Inc., apostando por títulos consolidados para dominar la taquilla en los próximos años.
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Con este panorama, todo indica que el verano de 2028 estará marcado por grandes regresos, donde "Los Increíbles 3" se posiciona desde ya como uno de los estrenos más esperados del calendario cinematográfico.
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