La difícil situación que enfrenta el artista hondureño El Katrin

El artista nacional El Katrin es conocido por sus canciones, sobre todo por su éxito lanzado el año 2012: "A qué volviste", el cual acumula más de 3,9 millones de visualizaciones en YouTube.
Luego de venirse abajo su carrera musical en Honduras, comenzó a trabajar en un carwash de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Posteriormente, se trasladó a los Estados Unidos de América, con la intención de continuar su carrera, lo cual también le sirvió para hacer giras.
Sin embargo, actualmente, su vida ha tomado un rumbo lamentable. Según se ve en sus transmisiones en vivo, El Katrin ha caído en los vicios, el consumo de drogas y el abuso del alcohol.
Por lo tanto, se le ha vissto en un estado deteriorado, afectando no solo su imagen, sino también su trayectoria artística.
Quien alguna vez tuvo un futuro prometedor, hoy no se le ve bien. En su canal de TikTok realiza constantes en vivo, donde bajo los efectos de estupefacientes dice incoherencias.
Incluso lanzó amenazas a personalidades hondureñas, de lo cual, algunas horas después, se retractó. Asimismo, también ha hecho otros comentarios, que no son propios de su estado normal.
"Todo Honduras ore por mí, los vicios me están destruyendo", fue el comentario que publicó El Katrin en su cuenta de TikTok, cuya publicación desató miles de comentarios de exhortación al artista, así como consejos y palabras de aliento para superar esta enfermedad.
Algunos creadores de contenido que radican en los EUA se le han acercado a El Katrin buscando ayudarlo, pero han encontrado la negativa del cantante.
"La bebida me ha desgraciado la vida, en mis cinco sentidos no hago esas cosas", fueron otras de sus declaraciones, con lo que se espera que El Katrin, que reconoce su problema, pueda encontrar la ayuda necesaria para superar esta difícil situación.
Vale resaltar que El Katrin, luego de llegar a los Estados Unidos, participó en un programa llamado "Tengo Talento, Mucho Talento", en el que alcanzó llegar a los cuartos de final, aunque al llegar a esta etapa, decidió abandonar la competencia.