Daniel Bisogno llegó a pensar que tenía VIH

Con los ánimos muy bajos, Daniel acudió a la cita y ahí le explicaron que de salir negativo se enteraría ese mismo día, de no ser así sus estudios serían enviados a Estados Unidos para confirmar el diagnóstico: “A nadie se lo conté porque siguen existiendo ese tipo de prejuicios. (El resultado) nunca llegó, eso quería decir que era positivo. Le hablo al doctor y le digo: ‘dame la pastilla ya”, me pidió que me calmara y me dice: ‘si estás tan seguro vete a hacer algo que se llama recuento viral”. Llega el lunes y el resultado del estudio decía: no reactivo”, relató.