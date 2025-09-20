D4vd y Celeste Rivas: El caso que conmociona a Hollywood

Otro dato perturbador sobre este caso, es que horas después del hallazgo del cuerpo de la adolescente, se filtró un demo inédito de D4vd titulado “Celeste”, con letras que aluden a una obsesión tóxica y referencias explícitas a tatuajes compartidos: “The girl with my name tattooed on her chest” y “Be my valentine / I wanna make you be suicidal”. Cabe mencionar que tanto Celeste como el cantante tenían un tatuaje con la palabra “Shhh...” en el dedo índice derecho, , lo que añade un punto de conexión significativo entre ellos.