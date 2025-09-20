D4vd y Celeste Rivas: El caso que conmociona a Hollywood

La industria del entretenimiento está conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años, en el maletero delantero de un vehículo Tesla Model y registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.
El descubrimiento ocurrió el 8 de septiembre de 2025 en un depósito vehícular en Hollywood, cuando trabajadores alertaron a la policía tras detectar un olor fétido proveniente del automóvil. La policía confirmó que los restos encontrados correspondían a Celeste, quien había desaparecido en abril de 2024.
Y aunque no está confirmado oficialmente que el cantante y la adolescente tuvieran un vínculo en particular, la madre de Celeste confirmó que su hija le había dicho hace tiempo atrás que ella tenía una relación con alguien llamado "David".
Otro dato perturbador sobre este caso, es que horas después del hallazgo del cuerpo de la adolescente, se filtró un demo inédito de D4vd titulado “Celeste”, con letras que aluden a una obsesión tóxica y referencias explícitas a tatuajes compartidos: “The girl with my name tattooed on her chest” y “Be my valentine / I wanna make you be suicidal”. Cabe mencionar que tanto Celeste como el cantante tenían un tatuaje con la palabra “Shhh...” en el dedo índice derecho, , lo que añade un punto de conexión significativo entre ellos.
Adicionalmente, investigadores aficionados localizaron capturas de chats entre D4vd y una usuaria llamada “Celeste” en Discord, cuya comunicación cesó abruptamente en 2024. También se confirmó una fotografía que sitúa al cantante a menos de 500 metros de la residencia de Celeste poco antes de su desaparición, lo que genera más preguntas sobre su posible involucramiento.
Otra coincidencia es que el cantante estrenó su exitoso video musical "Romantic Homocide" el 7 de septiembre de 2022. Cabe mencionar que Celeste Rivas nació un 7 de septiembre del año 2010.
Además, la modelo que protagoniza ese videoclip tiene un parecido físicamente con Celeste Rivas. Una chica de piel trigueña y de cabello rizado oscuro.
Otro dato inquietante es la letra de "Romantic Homicide". Parte del tema dice lo siguiente: " En el fondo de mi mente, tu mueres. Y ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima. Y estoy harto de esperar pacientemente por alguien que nisiquiera llega. En el fondo de mi mente, te mate. Y ni siquiera me arrepiento. No puedo creer que lo haya dicho. Pero es cierto. Te odio".
Y aunque "Romantic Homicide" se estrenó hace tres años, en 2022, según páginas de chismes y diferentes teorías en redes sociales, el joven cantante habría mantenido una relación amorosa con Celeste desde que ella tenía 11 y el 16.
Aunque hasta el momento D4vd no ha sido acusado formalmente de ningún delito, la policía de Los Ángeles ha realizado un allanamiento en su residencia en Hollywood Hills para recabar pruebas que puedan esclarecer lo sucedido. Por su parte, el cantante ha cancelado su gira nacional y está colaborando con las autoridades.
La familia de Celeste ha manifestado su dolor y consternación a través de una campaña en GoFundMe destinada a cubrir los gastos funerarios y otros costos derivados de la tragedia. Se expresan devastados y con el corazón roto ante la pérdida de su hija.
Hasta el momento, el cantante estadounidense D4vd no ha dado ninguna declaración.