¿Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want for Christmas Is You"?

En repetidas entrevistas, Carey ha revelado que la canción nació sin mucho esfuerzo, sentada frente a un piano que ella ni siquiera sabía tocar, junto al productor y compositor Walter Afanasieff, pero con una intención definida, hacer una canción que hablara menos de adornos y regalos, y más del deseo humano de estar con la persona amada en estas fechas especiales, que hasta el nombre se lo dio a la canción "Todo lo que quiero para la Navidad eres tú".