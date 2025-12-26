¿Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want for Christmas Is You"?

"All I Want for Christmas Is You" es la primera canción en permanecer 20 semanas en el #1 del Billboard Hot 100.
Como una fecha que se ha vuelto icónica dentro de la cultura pop, cada 1 de noviembre, después de decirle adiós a Halloween, Mariah Carey – con su emblemática frase: "¡It´s tiiime!" – da inicio a la temporada con un video publicado en sus redes sociales.
A partir de ese instante, “All I Want for Christmas Is You” vuelve a tomar los primeros lugares de las bibliotecas musicales, las estaciones de radio, comerciales y por supuesto los charts de Billboard, reafirmándose cada año como la canción más escuchada y exitosa de la historia de la navidad.
La canción fue lanzada originalmente en 1994, para ese entonces, la Navidad todavía no tenía un himno pop capaz de competir anualmente con los clásicos navideños de décadas anteriores como “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms (1957) o “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee (1958).
La canción nació durante las sesiones de grabación para el primer álbum navideño de Mariah Carey titulado "Merry Christmas" (1994). En ese tiempo, grabar un álbum de Navidad no era la mejor apuesta para un artista pop que aún estaba consolidando su carrera, sino más bien era una producción discográfica que solían hacer artistas con un catálogo musical y una trayectoria más consolidada, es decir: un lujo.
En repetidas entrevistas, Carey ha revelado que la canción nació sin mucho esfuerzo, sentada frente a un piano que ella ni siquiera sabía tocar, junto al productor y compositor Walter Afanasieff, pero con una intención definida, hacer una canción que hablara menos de adornos y regalos, y más del deseo humano de estar con la persona amada en estas fechas especiales, que hasta el nombre se lo dio a la canción "Todo lo que quiero para la Navidad eres tú".
En pocos minutos tenían la letra de la canción que se convertiría en la canción navideña más popular de la historia y, ahora, en el sencillo con el reinado más largo en el No. 1 del Billboard Hot 100.
Ahora, la pregunta a responder es: ¿Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want for Christmas Is You"? Pues, por año, esta obra genera un aproximado de 2.5 millones de dólares, en su mayoría, entre noviembre y diciembre.
La misma recibió 60 millones de dólares con su lanzamiento en 1994. Y su video su más de 872 millones de vistas en YouTube.
En pleno 2025, 31 años después de su lanzamiento volvió a hacer historia, alcanzando un hito sin precedentes dentro del chart más importante de Estados Unidos. La canción completó 20 semanas acumuladas en el No. 1 del Billboard Hot 100, superando cualquier otro reinado en los 67 años de historia del listado que mide las 100 canciones más escuchadas en el país norteamericano.
Este logro también convirtió a Mariah Carey en la única artista en poseer dos de los reinados más extensos en el No. 1 del Billboard Hot 100, sumando este récord al que ya había establecido en 1995 y 1996 con “One Sweet Day” en colaboración con Boyz II Men. De manera curiosa, rompió su propio récord histórico con una canción lanzada incluso antes de aquel clásico.