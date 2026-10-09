¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Grand International?

Emely Alemán, la hondureña que busca dejar huella en Tailandia. Emely Carmelina Alemán Fonseca, de 27 años, nació en Tegucigalpa y emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía 14 años. Es graduada de la Universidad de Tennessee con dos licenciaturas, en Análisis de Negocios y Gestión de la Cadena de Suministro. Además de trabajar como modelo y actriz comercial, es empresaria y dirige una agencia de atención domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad. Su compromiso social también incluye el programa Estrellita y Cometa, mediante el cual contribuye con útiles escolares para niños hondureños.