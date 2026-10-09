¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Grand International?

La belleza, la elegancia y los mensajes por la paz se preparan para una de las noches más esperadas de los concursos internacionales. El Miss Grand International 2026 celebrará su gran final este sábado 10 de octubre en Bangkok, Tailandia, con más de 70 candidatas que buscarán conquistar la corona y suceder a la filipina Emma Tiglao. Honduras seguirá de cerca la competencia gracias a su representante, Emely Alemán.
¿A qué hora será la final en Honduras? La gala está programada para las 7:00 p. m. en Tailandia, lo que corresponde a las 6:00 a. m. del sábado 10 de octubre en Honduras. Debido a la diferencia horaria, los aficionados hondureños deberán madrugar para seguir el desenlace del certamen.
La ceremonia se realizará en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok. La organización también contempla una transmisión digital para que el público internacional pueda seguir la competencia desde sus países.
La transmisión podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube GrandTV, donde la organización comparte las principales actividades del concurso. Se recomienda ingresar al canal antes de las 6:00 a. m. para localizar la emisión y evitar perderse el inicio de la gala.
El Miss Grand International se distingue de otros concursos de belleza por su apuesta por una combinación de belleza, preparación intelectual, liderazgo y compromiso social. Fundado en 2013 por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, el certamen ha ganado reconocimiento internacional y utiliza el lema Stop the War and Violence (Detengamos la guerra y la violencia) para promover mensajes de paz.
La edición de 2026 también estuvo marcada por un cambio de sede. Aunque inicialmente se había previsto celebrar el concurso en India, la organización trasladó las actividades a Tailandia, donde las participantes desarrollaron una agenda que incluyó recorridos culturales, entrevistas, presentaciones artísticas y diferentes competencias antes de la coronación.
Uno de los aspectos más importantes de la competencia es su formato de selección. De las más de 70 candidatas, 20 avanzarán a la ronda semifinal, tomando en cuenta las plazas otorgadas por categorías especiales y las seleccionadas por el jurado. Posteriormente, el grupo se reducirá a 10 participantes y luego a cinco finalistas, quienes deberán responder preguntas antes de conocer el veredicto definitivo.
Durante la gala, las concursantes demostrarán su seguridad y desenvolvimiento en traje de baño, desfilarán en vestido de noche y expondrán sus mensajes sociales. La oratoria y la capacidad para comunicar ideas también forman parte de la experiencia, pues la organización busca que la ganadora tenga una plataforma para transmitir mensajes más allá de la pasarela.
Emely Alemán, la hondureña que busca dejar huella en Tailandia. Emely Carmelina Alemán Fonseca, de 27 años, nació en Tegucigalpa y emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía 14 años. Es graduada de la Universidad de Tennessee con dos licenciaturas, en Análisis de Negocios y Gestión de la Cadena de Suministro. Además de trabajar como modelo y actriz comercial, es empresaria y dirige una agencia de atención domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad. Su compromiso social también incluye el programa Estrellita y Cometa, mediante el cual contribuye con útiles escolares para niños hondureños.
La representante catracha también tuvo una participación destacada en la competencia de talentos, donde logró ingresar al Top 15 del Grand Talent con una presentación que combinó canto y baile. Aunque no avanzó al Top 7 de esa categoría, su actuación le permitió mostrar una faceta artística distinta a la modelaje y las pasarelas.
La gran final será, por tanto, el momento decisivo para conocer quién sucederá a Emma Tiglao, de Filipinas, y se convertirá en la nueva Miss Grand International. Para Honduras, la cita representa una oportunidad para acompañar a Emely Alemán en el escenario internacional y seguir de cerca el desenlace de una edición que ha reunido a representantes de distintos países bajo un mismo mensaje: utilizar la belleza y la influencia pública para inspirar cambios positivos.