Cristiano Ronaldo sobre Georgina Rodríguez: “Es el amor de mi vida”

Sobre la pedida de mano contó que hay un video. "Eran como la la 1:00 de la madrugada y un amigo me estaba dando el anillo, creí que mis dos niñas dormían, pero entraron y me vieron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía...“, narró Cristiano sobre el momento de mayor emoción.