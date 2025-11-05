Cristiano Ronaldo sobre Georgina Rodríguez: “Es el amor de mi vida”

Cristiano Ronaldo ha compartido públicamente los detalles más íntimos de su compromiso con Georgina Rodríguez, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan que ha conmovido a sus seguidores. El astro portugués anunció que la boda se celebrará después del Mundial de 2026, en una ceremonia íntima y sin excesos.
Ronaldo confesó que la decisión de pedirle matrimonio a Georgina nació de una petición sutil por parte de ella: “Me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena. Trabajé duro hasta encontrar la que le encantó”.
Aseguró que aunque pensó en muchos escenarios para pedirle matrimonio, al final fue en su casa. “Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Pensé ´voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida´. Así que creo que es el momento adecuado".
Sobre la pedida de mano contó que hay un video. "Eran como la la 1:00 de la madrugada y un amigo me estaba dando el anillo, creí que mis dos niñas dormían, pero entraron y me vieron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía...“, narró Cristiano sobre el momento de mayor emoción.
Aunque admitió no ser “un tipo romántico”, confesó que el instante fue profundamente emotivo. “No lloré, pero tenía lágrimas en los ojos”, dijo, asegurando que acompañó la propuesta con un pequeño discurso sincero y sencillo.
Ronaldo destacó que a Georgina no le importóel anillo. “Lo que más me gustó fue que no le importó el anillo, sino si yo hablaba con el corazón”, reveló.
En sus palabras, Cristiano fue claro: “Es el amor de mi vida. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero”. Añadió que el matrimonio no cambiará su relación, pero será “un bonito capítulo de la vida” .
Lo que más lo enamora de Georgina, según sus declaraciones, es su lealtad, fortaleza y capacidad de acompañarlo en cada etapa de su carrera. La describe como una mujer que lo entiende sin palabras, que ha sabido equilibrar su rol como madre, pareja y figura pública.
Aunque aún no hay fecha exacta, Ronaldo adelantó que será a finales de septiembre de 2026, dos meses después del Mundial. Su deseo es llegar al altar como campeón del mundo, cerrando así un ciclo personal y profesional.
Fue en agosto cuando Georgina Rodríguez, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". El impresionante anillo, valorado en más de 5 millones de dólares, habría sido diseñado con un diamante ovalado de aproximadamente 35 quilates, acompañado de piedras laterales también ovaladas en una montura de platino.