"Crepúsculo", 20 años de romance, misterio y vampiros

Este 2025 marca dos décadas desde la publicación del primer libro de "Crepúsculo" (‘Twilight’) de Stephenie Meyer, una saga que redefinió el romance juvenil y dejó huella en la cultura pop. Para conmemorar este hito, editoriales y estudios han preparado una serie de celebraciones que emocionarán tanto a los fans veteranos como a los nuevos lectores.
La historia de amor entre una adolescente y un vampiro centenario cambió para siempre el panorama de la ficción juvenil y abrió paso a una nueva época para las adaptaciones literarias en el cine y la televisión.
‘Twilight’, la novela debut de Meyer, no solo vendió millones de copias: fue el libro que caminó para que otros pudieran correr. Además de redefinir el concepto de los vampiros en la literatura, puso al género del “romantasy” o romance sobrenatural (mucho antes de que existiera ese término) en el candelero de los más jóvenes.
Hoy, dos décadas después, el regreso a los cines, las nuevas ediciones conmemorativas, el proyecto de una serie de animación y las tendencias virales en redes sociales demuestran que la fiebre por ‘Crepúsculo’ está más viva que nunca... Y es que algunos amores son realmente eternos.
La editorial Little, Brown Books lanzó tres ediciones conmemorativas: Twilight: Deluxe Collector’s Edition: Con cubierta inspirada en diseños vintage, estuche con detalles en foil y marcador de tela.- Twilight: Annotated Author’s Edition: Incluye notas personales de Stephenie Meyer sobre el proceso creativo, escenas eliminadas y reflexiones sobre los personajes.- Twilight: Fan Tribute Edition: Recopila ilustraciones, cartas y testimonios de fans que han seguido la saga desde sus inicios.
Desde el mes pasado, las cinco películas de la saga ("Crepúsculo", "Luna Nueva", "Eclipse", "Amanecer Parte 1 y 2") se están volviendo a proyectar en cines seleccionados. Algunas funciones incluyen: Escenas inéditas y remasterizadas, material detrás de cámaras y mensajes especiales del elenco
Este reestreno busca revivir la experiencia colectiva de ver a Bella Swan y Edward Cullen en la gran pantalla, con una mirada nostálgica y renovada.
Todo comenzó cuando Stephenie Meyer, madre y ama de casa de Arizona, tuvo un sueño: una joven humana y un vampiro que brillaba bajo la luz del sol conversaban juntos en un prado. Esta escena, que a los que conozcan la saga les resultará más que familiar, fue la inspiración que lo empezó todo. El resto, es historia: más de 160 millones de copias de los libros de la saga vendidos, traducidos a su vez a 49 idiomas.
Cinco años después de la publicación, en 2010, Forbes lo tenía claro: Meyer ganaba alrededor de 40 millones de dólares al año. Las películas, a su vez, recaudaron 3.300 millones de dólares en la taquilla mundial.