"Crepúsculo", 20 años de romance, misterio y vampiros

Todo comenzó cuando Stephenie Meyer, madre y ama de casa de Arizona, tuvo un sueño: una joven humana y un vampiro que brillaba bajo la luz del sol conversaban juntos en un prado. Esta escena, que a los que conozcan la saga les resultará más que familiar, fue la inspiración que lo empezó todo. El resto, es historia: más de 160 millones de copias de los libros de la saga vendidos, traducidos a su vez a 49 idiomas.