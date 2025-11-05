  1. Inicio
"Crepúsculo", 20 años de romance, misterio y vampiros

La nostalgia hacia los 2000 y la viralidad en redes han puesto de manifiesto que, efectivamente, algunas historias viven para siempre.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 11:16 -
  • Agencia EFE
Este 2025 marca dos décadas desde la publicación del primer libro de "Crepúsculo" (‘Twilight’) de Stephenie Meyer, una saga que redefinió el romance juvenil y dejó huella en la cultura pop. Para conmemorar este hito, editoriales y estudios han preparado una serie de celebraciones que emocionarán tanto a los fans veteranos como a los nuevos lectores.
La historia de amor entre una adolescente y un vampiro centenario cambió para siempre el panorama de la ficción juvenil y abrió paso a una nueva época para las adaptaciones literarias en el cine y la televisión.

‘Twilight’, la novela debut de Meyer, no solo vendió millones de copias: fue el libro que caminó para que otros pudieran correr. Además de redefinir el concepto de los vampiros en la literatura, puso al género del “romantasy” o romance sobrenatural (mucho antes de que existiera ese término) en el candelero de los más jóvenes.

 FOTO: Freepik
Hoy, dos décadas después, el regreso a los cines, las nuevas ediciones conmemorativas, el proyecto de una serie de animación y las tendencias virales en redes sociales demuestran que la fiebre por ‘Crepúsculo’ está más viva que nunca... Y es que algunos amores son realmente eternos.
La editorial Little, Brown Books lanzó tres ediciones conmemorativas: Twilight: Deluxe Collector’s Edition: Con cubierta inspirada en diseños vintage, estuche con detalles en foil y marcador de tela.
- Twilight: Annotated Author’s Edition: Incluye notas personales de Stephenie Meyer sobre el proceso creativo, escenas eliminadas y reflexiones sobre los personajes.
- Twilight: Fan Tribute Edition: Recopila ilustraciones, cartas y testimonios de fans que han seguido la saga desde sus inicios.

 FOTO: EFE
Desde el mes pasado, las cinco películas de la saga ("Crepúsculo", "Luna Nueva", "Eclipse", "Amanecer Parte 1 y 2") se están volviendo a proyectar en cines seleccionados. Algunas funciones incluyen: Escenas inéditas y remasterizadas, material detrás de cámaras y mensajes especiales del elenco

 FOTO: EFE
Este reestreno busca revivir la experiencia colectiva de ver a Bella Swan y Edward Cullen en la gran pantalla, con una mirada nostálgica y renovada.

 FOTO: EFE
Todo comenzó cuando Stephenie Meyer, madre y ama de casa de Arizona, tuvo un sueño: una joven humana y un vampiro que brillaba bajo la luz del sol conversaban juntos en un prado. Esta escena, que a los que conozcan la saga les resultará más que familiar, fue la inspiración que lo empezó todo. El resto, es historia: más de 160 millones de copias de los libros de la saga vendidos, traducidos a su vez a 49 idiomas.

Viki Pérez
Cinco años después de la publicación, en 2010, Forbes lo tenía claro: Meyer ganaba alrededor de 40 millones de dólares al año. Las películas, a su vez, recaudaron 3.300 millones de dólares en la taquilla mundial.

