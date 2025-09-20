Christian Nodal candidato al Grammy: "Se le puso mucho amor"

'¿Quién + como yo?' incluye colaboraciones con artistas como Alfredo Oliva y Netón Vega, con las canciones 'Se vienen días tristes' y 'EBVSY', respectivamente. Esta producción, en su opinión, se diferencia de sus álbumes anteriores porque "no había tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente diferente" y, tras un disco que mezclaba el mariachi con géneros como la salsa o la bachata, ‘¿Quién + como yo’ "está dirigido al público tradicional".