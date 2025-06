"Chomín", el apuesto competidor de C7 que sueña con convertirse en periodista

Chomín finalizó con un mensaje para los jóvenes de Honduras: "No importa donde te ubiquen las situaciones de la vida, que tengas que enfrentar o a donde te han ubicado las que estás pasando ahora, que estés pasando por un momento difícil no significa que Dios no está, significa que Dios te ama y por causa de que te ama, te va llevando por ahí él no va a permitir que tu corazón se dañe ni que tu promesa se contamine. Nunca dudes de toda la gracia que Dios ha puesto en ti joven, sigue luchando, sigue perseverando un día, vas a ver que todo lo que sufriste, lo que lloraste valió la pena, nunca dudes de quien va a delante de ti abriendo caminos es Dios".