El chef Gordon Ramsay se somete a complicada cirugía tras ser diagnosticado con cáncer

La noticia de que el famoso chef Gordon Ramsay había sido diagnosticado con cáncer generó preocupación entre sus seguidores.
Recientemente, el chef compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de un procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse por su enfermedad, junto a un mensaje con el que agradeció al equipo médico y también envió una recomendación a sus fanáticos para evitar que pasen por lo mismo.
El chef Ramsay se dio a conocer no solo gracias a su talento culinario mostrado en diversos concursos de televisión, también por sus duras críticas como parte del jurado en destacados programas.
Ante la noticia sobre su estado de salud, los mensajes de apoyo y cariño no se hicieron esperar a través de los comentarios en redes sociales en donde lo han cuestionado sobre su diagnóstico, del que mantiene los detalles con hermetismo.
Fue a través de su cuenta de Instagram que el chef Gordon Ramsay publicó una serie de imágenes en las que muestra la cicatriz de la cirugía a la que se sometió recientemente para remover un carcinoma basocelular.
El chef se limitó a agradecer el apoyo de los médicos y recomendar el uso de protector solar a sus seguidores, sin dar más detalles sobre su diagnóstico y estado de salud.
"Agradecido por el increíble equipo de The Skin Associates y su rápido trabajo reactivo en la eliminación de este carcinoma basolcelular. ¡Gracias! Por favor, no olvides tu protector solar este fin de semana. ¡Te prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso...", se lee en el mensaje de Gordon Ramsay.
De acuerdo con Mayo Clinc, el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales. Suele aparecer en forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas y ocurre con mayor frecuencia en zonas de la piel que están expuestas al sol, como la cabeza y el cuello.