Cesia Mejía rompe en llanto en vivo: "Me duele porque soy mamá"

La reconocida periodista hondureña Cesia Mejía protagonizó un momento profundamente conmovedor durante la emisión en vivo del noticiero de HCH Matutino.
Cesia Mejía no pudo contener las lágrimas mientras informaba sobre la violenta muerte de una niña de apenas seis años, un caso que ha conmocionado al país entero.
La comunicadora relataba los detalles del crimen de Kimberly Sabillón, la pequeña encontrada sin vida en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, cuando su voz comenzó a quebrarse.
Visiblemente afectada, Mejía hizo una pausa obligada al describir la desgarradora escena que enfrentó la familia al hallar a la menor.
"La familia... qué impactante cómo encontró a esta criatura. Claro, me duele porque soy mamá, sobre todo porque imaginarme a mi hija en esa posición... discúlpenme, pero es que vi esa imagen y... ¿Cómo existe gente tan mala? ¿Cómo pueden hacerle eso a una niña?", expresó Cesia entre lágrimas, reflejando la indignación y el dolor que este caso ha generado.
El asesinato de Kimberly Sabillón ha levantado nuevamente alarmas por los altos índices de violencia contra menores en el país.
La niña, cuyo paradero se desconocía desde horas antes, fue encontrada sin vida en circunstancias que las autoridades describen como “sumamente crueles”.
El hecho ha provocado consternación en la comunidad de Petoa y una ola de exigencias de justicia a nivel nacional.
Mientras avanzaba la transmisión, Mejía recalcó la necesidad de que este crimen no quede impune y pidió mayor protección para los niños hondureños, quienes continúan siendo víctimas de violencia extrema.
Sus palabras, cargadas de impotencia, resonaron profundamente entre televidentes y usuarios de redes sociales, quienes de inmediato reaccionaron enviándole mensajes de apoyo.
El caso sigue bajo investigación, mientras la familia pide justicia y clama por que ninguna otra familia hondureña tenga que atravesar una tragedia semejante.
El país permanece a la espera de avances oficiales, en medio de un ambiente de profunda indignación que ha unido a madres, periodistas, defensores de la niñez y ciudadanos en un mismo sentimiento: exigir justicia para Kimberly y protección real para la infancia hondureña.