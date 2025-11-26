  1. Inicio
Cesia Mejía rompe en llanto en vivo: "Me duele porque soy mamá"

La periodista Cesia Mejía rompió en llanto en pleno noticiero y esta es la razón.

1 de 12

La reconocida periodista hondureña Cesia Mejía protagonizó un momento profundamente conmovedor durante la emisión en vivo del noticiero de HCH Matutino.

2 de 12

Cesia Mejía no pudo contener las lágrimas mientras informaba sobre la violenta muerte de una niña de apenas seis años, un caso que ha conmocionado al país entero.
3 de 12

La comunicadora relataba los detalles del crimen de Kimberly Sabillón, la pequeña encontrada sin vida en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, cuando su voz comenzó a quebrarse.
4 de 12

Visiblemente afectada, Mejía hizo una pausa obligada al describir la desgarradora escena que enfrentó la familia al hallar a la menor.
5 de 12

"La familia... qué impactante cómo encontró a esta criatura. Claro, me duele porque soy mamá, sobre todo porque imaginarme a mi hija en esa posición... discúlpenme, pero es que vi esa imagen y... ¿Cómo existe gente tan mala? ¿Cómo pueden hacerle eso a una niña?", expresó Cesia entre lágrimas, reflejando la indignación y el dolor que este caso ha generado.
6 de 12

El asesinato de Kimberly Sabillón ha levantado nuevamente alarmas por los altos índices de violencia contra menores en el país.
7 de 12

La niña, cuyo paradero se desconocía desde horas antes, fue encontrada sin vida en circunstancias que las autoridades describen como “sumamente crueles”.
8 de 12

El hecho ha provocado consternación en la comunidad de Petoa y una ola de exigencias de justicia a nivel nacional.
9 de 12

Mientras avanzaba la transmisión, Mejía recalcó la necesidad de que este crimen no quede impune y pidió mayor protección para los niños hondureños, quienes continúan siendo víctimas de violencia extrema.
10 de 12

Sus palabras, cargadas de impotencia, resonaron profundamente entre televidentes y usuarios de redes sociales, quienes de inmediato reaccionaron enviándole mensajes de apoyo.
11 de 12

El caso sigue bajo investigación, mientras la familia pide justicia y clama por que ninguna otra familia hondureña tenga que atravesar una tragedia semejante.
12 de 12

El país permanece a la espera de avances oficiales, en medio de un ambiente de profunda indignación que ha unido a madres, periodistas, defensores de la niñez y ciudadanos en un mismo sentimiento: exigir justicia para Kimberly y protección real para la infancia hondureña.
