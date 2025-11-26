Cesia Mejía rompe en llanto en vivo: "Me duele porque soy mamá"

"La familia... qué impactante cómo encontró a esta criatura. Claro, me duele porque soy mamá, sobre todo porque imaginarme a mi hija en esa posición... discúlpenme, pero es que vi esa imagen y... ¿Cómo existe gente tan mala? ¿Cómo pueden hacerle eso a una niña?", expresó Cesia entre lágrimas, reflejando la indignación y el dolor que este caso ha generado.