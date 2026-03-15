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"La carta del Diablo": Mhoni Vidente lanza aterradora predicción para los Oscar

La tarotista pidió que las estrellas de Hollywood se pongan en alerta máxima

La carta del Diablo: Mhoni Vidente lanza aterradora predicción para los Oscar
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La ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood de este año se realiza hoy 15 de marzo, en Los Ángeles.
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Al lanzar las cartas para ver el futuro de estos premios, Mhoni no tiene duda de que la película de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, ganará en tres categorías, incluyendo la de actor de reparto para Jacob Elordi.
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Pero independientemente de la alegría por la ceremonia, las predicciones de Mhoni incluyen un elemento inquietante porque ha sacado la carta del Diablo.
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“Se visualiza una tragedia ese día de los Óscares. Se tiene que cuidar toda la gente que va a ir, se tiene que cuidar de los atentados”.
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Mhoni incluso dijo que en esta predicción puede influir la maldición que suele perseguir a las grandes estrellas del cine hollywoodense que después de ganar un premio Óscar, viven una tragedia.
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“Quizá este chico Chalamet que gana el premio o Leonardo Di Caprio, puede ser también”, dijo Mhoni quien no tiene muy clara la visión.
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Mhoni no descarta incluso que haya alguna consecuencia para el mexicano Guillermo del Toro.
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“Es que se tienen que cuidar todos los que van a estar porque son los más famosos. Tienes que tener protección porque nos está dando la señal la carta del diablo y del juicio: algo va a pasar”.
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Mhoni Vidente es una reconocida astróloga y vidente que ha ganado gran popularidad gracias a sus predicciones sobre política, espectáculos y acontecimientos mundiales
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Su estilo directo y sus pronósticos sobre eventos internacionales y figuras públicas han contribuido a consolidar su presencia mediática.
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