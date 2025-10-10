Con su canto “Fuera depresión”, Sonia Juárez conquista TikTok

Sonia Juárez es una hondureña, que radica en la colonia Campo Cielo de Tegucigalpa. Su fe y amor por Jesucristo lo ha llevado con un mensaje hecho música a la audiencia.
Cuenta con más de 626.5 mil seguidores en TikTok, luego de viralizarse algunos de sus videos por sus canciones inéditas, en donde incluso improvisa al son del mismo ritmo pentecostés.
Una de sus videos con más alcance es "Fuera depresión", que tiene 33.2 millones de visualizaciones y 3.4 millones de reacciones, así como más de 50 mil comentarios.
En ese video, que incluso fue compartido por medios internacionales como TV Azteca, Tabasco al minuto, además de creadores de contenido como Molusco y JuanDa y Ninna Isabel, Sonia llegó al corazón de miles de personas, quienes en sus comentarios dejaron su agradecimiento por el ánimo, las buenas vibras y el positivismo del que se contagiaron.
"Cantando con todo su corazón", "Hay poder en lo que uno declara con la boca", "Muy bien, algo diferente, estamos hartos de la negatividad"; "La verdad se siente algo bien poderoso oyendo esto", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video subido a la cuenta de @sonia.juarez63.
La canción incluso está subida a Spotify, en donde un usuario se encargó de hacerlo posible. Por otro lado, Sonia Juárez, que también acumula 18.4 millones de "Me gusta" en su perfil de TikTok, también hace videos en vivo, en donde predica la palabra de Dios y canta sus habituales alabanzas.
Asimismo, tiene otros videos con gran popularidad, como uno que alcanza 12.5 millones de vistas, en el que declara que "caigan muchos pedidos", ya que, según se ve en su perfil, vende comida en su negocio denominado "Golosinas Génesis", en la colonia Campo Cielo, en Tegucigalpa.
También tiene un video de 7.5 millones de visualizaciones y casi medio millón de reacciones, los cuales figuran por su gracia, su sencillez y gran capacidad para crear cánticos motivadores con valores cristianos.
La creadora de contenido Sonia Juárez no se queda cantando por lo propio, sino que su mensaje también se comparte con todos los que la siguen, ya que miles de personas alrededor del mundo le solicitan canciones para sus emprendimientos o peticiones de oración por sanidad, encontrar un empleo, amor al prójimo, entre muchos temas, que ella hace sin pedir nada a cambio.
Sonia Juárez es un ejemplo de fe, gracia y humildad. Su labor en redes sociales a algunos usuarios les parece lúdica, pero su propósito, como lo hace ver en sus videos, va más allá: compartir el mensaje de Dios en el mundo.