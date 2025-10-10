Con su canto “Fuera depresión”, Sonia Juárez conquista TikTok

La creadora de contenido Sonia Juárez no se queda cantando por lo propio, sino que su mensaje también se comparte con todos los que la siguen, ya que miles de personas alrededor del mundo le solicitan canciones para sus emprendimientos o peticiones de oración por sanidad, encontrar un empleo, amor al prójimo, entre muchos temas, que ella hace sin pedir nada a cambio.