Candidatas latinas de Miss Universo que fueron coronadas en EEUU, ¿es legal?

La miamense Lina Luaces Estefan es la segunda Miss Cuba elegida en el exilio en Miami después de más de cuatro décadas de ausencia de la isla en el certamen.En 2024 la primera reina fuera de Cuba despertó curiosidad y entusiasmo de cubanos dentro de la isla y en el exilio, aunque esta vez la prensa asociada al Gobierno castrista, que prohibió el concurso en 1960, criticó a la participante en Cubadebate.