Las canciones icónicas de UB40 que escuchará Honduras en 2026

Otros temas populares como "Rat in Mi Kitchen" y "Please Don't Make Me Cry" aportan un matiz más rítmico y melódico al espectáculo, consolidando una experiencia variada para el público. Asimismo, versiones como "I Got You Babe", interpretada originalmente junto a Chrissie Hynde, y "Many Rivers to Cross" forman parte del legado musical que la agrupación ha sabido reinterpretar.