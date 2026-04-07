Las canciones icónicas de UB40 que escuchará Honduras en 2026

La agrupación UB40 llegará a Honduras en 2026 con un repertorio que reúne algunos de los temas más emblemáticos del reggae pop internacional.
El concierto, protagonizado por UB40 featuring Ali Campbell, marcará el esperado debut de esta formación en el país, con una propuesta centrada en revivir los grandes éxitos que definieron su trayectoria.
La presentación está programada para el 22 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, como parte de su gira internacional “Big Love 2026 World Tour”.
Al frente del proyecto se encuentra Ali Campbell, voz original y cofundador de la banda, quien continúa llevando a los escenarios el sonido clásico que consolidó al grupo desde finales de los años 70.
Entre las canciones más esperadas destaca "Red Red Wine", considerada uno de los mayores éxitos del grupo y un referente del género a nivel global.
A este tema se suman "(I Can't Help) Falling In Love with You" y "Kingston Town", piezas que lograron posicionarse en las listas internacionales y que forman parte esencial de su identidad musical.
El repertorio también incluirá composiciones como "Food for Thought" y "One in Ten", que reflejan la etapa inicial de la banda y su conexión con temáticas sociales.
Otros temas populares como "Rat in Mi Kitchen" y "Please Don't Make Me Cry" aportan un matiz más rítmico y melódico al espectáculo, consolidando una experiencia variada para el público. Asimismo, versiones como "I Got You Babe", interpretada originalmente junto a Chrissie Hynde, y "Many Rivers to Cross" forman parte del legado musical que la agrupación ha sabido reinterpretar.
El evento contará con producción de CR Entertainment y Conciertos Honduras, quienes apuestan por un espectáculo de alta calidad en sonido e iluminación. Además de Diario LA PRENSA como "media partner".
Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma BMTicket y en puntos autorizados, con diferentes localidades que se ajustan a la demanda de un concierto que promete una noche cargada de nostalgia, ritmo y clásicos inolvidables.